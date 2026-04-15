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Coahuila

Vándalos provocan incendio en bodega reciclaje en Saltillo

Un incendio provocado en la recicladora dejó daños materiales sin lesionados; bomberos atienden otro incidente el mismo día en un mercado cercano

  • 15
  • Abril
    2026

La mañana de este miércoles, un grupo de vándalos provocó un incendio en una bodega de reciclaje ubicada en la colonia Nueva Imagen, causando daños significativos a la propiedad y a un vehículo cercano. 

Los elementos del cuerpo de auxilio llegaron rápidamente al lugar, situado sobre la calle Palo Blanco, para sofocar las llamas que amenazaban con extenderse. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente, que fue controlado por bomberos de Saltillo.

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El encargado de la bodega informó sobre su intención de presentar una denuncia por los daños ocasionados a su establecimiento y a su camioneta. La zona fue acordonada mientras los elementos de Protección Civil realizaban una revisión exhaustiva del área.

En un incidente relacionado, el mismo día, los bomberos de la estación sur respondieron a una alerta en el mercado Perfecto Delgado, frente a la central de autobuses. Allí, una fumarola provenía de un local aparentemente abandonado, donde se estaban quemando tarimas y cartón, generando una densa nube de humo negro. Los cuerpos de auxilio encontraron el lugar desocupado al llegar.

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Testigos señalaron que este no es un caso aislado, ya que han notado que individuos conocidos en la zona frecuentemente provocan descuidos que terminan en siniestros. Las autoridades continúan investigando las causas de ambos incidentes, mientras se refuerzan las medidas de seguridad en la colonia Nueva Imagen.


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