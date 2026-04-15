Dará 'El Buki’ un concierto gratis en apoyo a mamás solteras

Marco Antonio Solís apoyará a las mamás solteras de México... ¡Con un concierto gratis en Michoacán!

A través de sus redes sociales, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que "El Buki" ofrecerá un concierto gratuito en el Estadio Morelos en Morelia como parte del festival ¡Jalo! Por las mamás, a las cuales invitó a todas las mamás michoacanas.

"Me enorgullece anunciar mi regreso a Morelia, Michoacán, donde vamos a apoyar a todas las mamás solteras de Michoacán y festejar a todas las mamacitas en su día. 9 de mayo a las nueve de la noche. Allá los espero”, escribió el mandatario en redes.

¡Es oficial y me llena de orgullo anunciarlo: nuestro gran @MarcoASolis, regresa a su casa para cantarle a Michoacán! En el Festival Jalo por las Mamás, este próximo 9 de mayo. pic.twitter.com/BEotrnuZfY — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) April 15, 2026

Por su parte, la Secretaría de Turismo Estatal detalló que la entrega de los boletos no tendrá costo alguno ni se requerirá donación de productos o insumos.

La dinámica para obtener accesos será anunciada próximamente a través de los medios oficiales del Gobierno de Michoacán y la propia Secretaría de Turismo.

El último concierto de Marco Antonio Solís en el estado fue el 21 de mayo de 2025, durante las celebraciones por el bicentenario de la fundación del municipio Sahuayo de Morelos.

Con esto, el intérprete de "Si no te hubieras ido" se une a figuras como Chayanne, Alejandro Sanz, Carín León y Los Fabulosos Cadillacs, quienes han encabezado ediciones anteriores del festival.

El concierto se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo a las 21:00 horas.

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