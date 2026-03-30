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Coahuila

'Croquetón' busca apoyar a animales vulnerables en Torreón

La presidenta del PRI Torreón, Vero Martínez, lanzó la campaña “Croquetón”, destinada a recolectar alimento para perros y gatos en situación vulnerable

  • 30
  • Marzo
    2026

En un esfuerzo por promover el bienestar animal, la presidenta del PRI Torreón, Vero Martínez, lanzó la campaña “Croquetón”, destinada a recolectar alimento para perros y gatos en situación vulnerable. 

Las instalaciones del Comité Municipal se han habilitado como centro de acopio, donde los ciudadanos podrán donar croquetas que serán entregadas a albergues y rescatistas que cuidan a estos animales necesitados. 

Durante el evento inaugural, Martínez enfatizó la importancia de este tipo de iniciativas, señalando que no solo brindan apoyo a quienes protegen a los animales, sino que también fomentan una mayor conciencia social sobre su cuidado. 

“Con el Croquetón queremos sumar voluntades y hacer equipo con la ciudadanía para ayudar a quienes más lo necesitan. Cuidar a nuestros animales también habla de la calidad de nuestra comunidad”, manifestó la presidenta. 

Además, hizo un llamado a la población para participar, recordando que cada donación, por pequeña que sea, puede tener un impacto significativo. 

Con esta campaña, el PRI Torreón reafirma su compromiso con la comunidad y su apoyo a causas que generan un cambio positivo


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