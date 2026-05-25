Lula da Silva enfrenta otra batalla contra cáncer de piel

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este lunes que inició un tratamiento de radioterapia tras ser diagnosticado con cáncer de piel en el cuero cabelludo.

Según la información divulgada por el hospital Sirio-Libanés de la ciudad de Sao Paulo, se menciona que se optó por la radioterapia "superficial preventiva" como "tratamiento complementario" tras la cirugía.

Pese al procedimiento, el político de 80 años de edad, mantendrá sus actividades diarias "sin restricciones", apunta el parte médico.

En total, serán 15 sesiones de radioterapia a lo largo de las próximas tres semanas, de acuerdo con los medios brasileños.

La "lesión" descrita por los médicos y por la que Lula fue operado en abril era un tipo de cáncer de piel, uno de los más comunes y de menor gravedad.

Estado de salud se convierte en asunto de interés ante elecciones presidenciales

El estado de salud del mandatario es un asunto de interés mediático ahora que este se prepara para disputar las elecciones de octubre, en las que aspira a un cuarto mandato presidencial no consecutivo.

Lula llegó a decir que la candidatura dependía de su condición física, pero últimamente ha declarado sentirse en forma y listo para el desafío.

Entre las veces que ha pasado por el hospital desde que inició su actual Gobierno en enero de 2023, destaca la operación para lidiar con una hemorragia intracraneal resultado de una caída en su residencia oficial.

En 2011, Lula enfrentó un cáncer de laringe, que superó tras un tratamiento de quimioterapia y radioterapia.

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