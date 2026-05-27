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Coahuila

Cuestionan saltillenses ‘pase turístico’ de Nuevo León

La propuesta inicial del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICVNL) contempla que todos los vehículos con placas foráneas deberán contar con este pase

  • 27
  • Mayo
    2026

El anuncio de que Nuevo León implementará una especie de visa para los vehículos que circulan por esa entidad no ha sido bien recibido por los saltillenses, ya que miles de ellos viajan diariamente por trabajo, estudio, atención médica o simplemente por recreación a Monterrey.

La propuesta inicial del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICVNL), cuyo fundamento legal no se ha hecho público, contempla que todos los vehículos con placas foráneas que circulen por ese estado deberán contar con este pase.

A pesar de que es gratuito y se puede hacer en línea, este documento digital permite que las autoridades, presumiblemente Policía y Tránsito de los municipios de esta entidad, detengan a los vehículos con placas foráneas para revisar si cuentan con el Pase Turístico.

Diputada reconoce inconformidad de coahuilenses

La diputada federal por Nuevo León, Ana Isabel González González, quien realizó una visita a Saltillo, dijo que su partido apoya todas las iniciativas que tengan que ver con la seguridad, sin embargo reconoció que existen muchos reclamos de los saltillenses, que ven en este Pase Turístico una violación a sus derechos de libre tránsito.

“Ahorita que estamos en Saltillo nos damos cuenta que hay muchísimo tránsito, hay muchos coahuilenses que acuden a Monterrey y de Monterrey a Saltillo, me he topado con mucha gente aquí en Saltillo que comentan que por qué tendrían ellos qué tramitar un permiso para ingresar al estado de Nuevo León cuando ellos necesitan tránsito libre para poder acudir a sus escuelas, a sus trabajos, a especialistas de salud”.

Pase limitaría acceso anual a Nuevo León

Uno de los aspectos que llaman la atención es que este documento limita a 30 días al año el acceso a Nuevo León, lo que implica un problema para quienes estudian o trabajan en Monterrey y su área metropolitana.

Según lo expuesto hasta ahora por el gobierno que encabeza Samuel García, el pase turístico entraría en vigencia aproximadamente 90 días después de que concluya el Mundial de la FIFA.

Tampoco se han dado detalles de las sanciones a las que se harían acreedores los conductores que no cuenten con el pase. Aunque su trámite es gratuito, el registro exige que el vehículo cuente con su pago de derechos vehiculares vigente, que el conductor tenga licencia vigente, y que el vehículo tenga también un seguro vigente.


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