Reducción de homicidios respalda estrategia de seguridad: Flores
El funcionario destacó que se ha fortalecido de manera permanente a Fuerza Civil mediante una fuerte inversión en equipamiento de última generación
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Mayo
2026
Nuevo León se consolidó como la entidad federativa con la mayor reducción en el delito de homicidios en todo el país. Así lo confirmó el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, quien aseguró que estos resultados estadísticos reflejan el éxito de la estrategia integral de seguridad ejecutada por la actual administración estatal.
Las cifras fueron presentadas oficialmente durante "La Mañanera" de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, donde se detalló que el promedio diario de homicidios en Nuevo León registró una disminución del 77% en el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y mayo del presente año. Este porcentaje posiciona al estado muy por encima de la media de reducción nacional, la cual se ubicó en un 49 por ciento.
Inversión y coordinación: las claves del resultado
Flores Serna señaló que estos indicadores validan la ruta de trabajo trazada por el gobierno estatal, la cual se ha centrado en dos pilares fundamentales: la dignificación de la corporación estatal Fuerza Civil y la colaboración institucional.
El funcionario destacó que se ha fortalecido de manera permanente a Fuerza Civil mediante una fuerte inversión en equipamiento de última generación y la mejora de sus instalaciones operativas. Asimismo, subrayó la importancia de la estrecha coordinación que se mantiene diariamente con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las distintas corporaciones de seguridad municipal.
“Todos los días perfeccionamos las estrategias y acciones para combatir el crimen con una Fuerza Civil que se ha fortalecido con mayor equipamiento para colaborar estrechamente en el combate contra la delincuencia", explicó el Secretario General de Gobierno.
Resultados por encima de la media nacional
El decremento en los índices de violencia en Nuevo León sobresale en el panorama nacional, superando los avances reportados por otros estados que históricamente han enfrentado retos complejos en materia de seguridad, tales como Guanajuato, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Jalisco.
Para concluir, el encargado de la política interna del Estado reafirmó el compromiso de las autoridades por mantener esta tendencia a la baja y no bajar la guardia en el combate a la delincuencia organizada y común.
“Hemos logrado reducir los delitos de alto impacto en Nuevo León; son resultados que nos comprometen a seguir trabajando con inteligencia para que nuestras familias estén más seguras y se desarrollen con plenitud”, puntualizó Flores Serna.
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