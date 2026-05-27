Reducción de homicidios respalda estrategia de seguridad: Flores

Nuevo León se consolidó como la entidad federativa con la mayor reducción en el delito de homicidios en todo el país. Así lo confirmó el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, quien aseguró que estos resultados estadísticos reflejan el éxito de la estrategia integral de seguridad ejecutada por la actual administración estatal.

Las cifras fueron presentadas oficialmente durante "La Mañanera" de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, donde se detalló que el promedio diario de homicidios en Nuevo León registró una disminución del 77% en el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y mayo del presente año. Este porcentaje posiciona al estado muy por encima de la media de reducción nacional, la cual se ubicó en un 49 por ciento.

Inversión y coordinación: las claves del resultado

Flores Serna señaló que estos indicadores validan la ruta de trabajo trazada por el gobierno estatal, la cual se ha centrado en dos pilares fundamentales: la dignificación de la corporación estatal Fuerza Civil y la colaboración institucional.

El funcionario destacó que se ha fortalecido de manera permanente a Fuerza Civil mediante una fuerte inversión en equipamiento de última generación y la mejora de sus instalaciones operativas. Asimismo, subrayó la importancia de la estrecha coordinación que se mantiene diariamente con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las distintas corporaciones de seguridad municipal.