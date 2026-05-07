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Coahuila

Dañan capilla y roban objetos religiosos en Saltillo

Fue hasta pasadas las 9:00 de la mañana que se dieron cuenta de que alguien había ingresado, rompiendo protecciones y candados del lugar

  • 07
  • Mayo
    2026

Por segunda ocasión en poco más de un año, desconocidos irrumpieron la madrugada en la capilla de San Francisco de Asís, ubicada en la colonia Colinas de San Francisco, al sur de Saltillo, de donde sustrajeron diversos artículos religiosos como el Santísimo, el sagrario, un relicario y dañaron ventanas y la puerta del recinto.

Reportan robo y daños en capilla de Saltillo

Juan Carlos Sánchez, uno de los encargados de la capilla, relató que por la mañana las personas que colaboran en el mantenimiento de esta pequeña iglesia le reportaron que algunos vecinos dijeron haber escuchado ruido durante la madrugada, sin embargo, fue hasta pasadas las 9:00 de la mañana que se dieron cuenta de que alguien había ingresado, rompiendo protecciones y candados del lugar.

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“Lo más grave es que se llevaron el Santísimo, lo que es para nosotros lo más importante, que es el Señor Consagrado, el sagrario, un relicario de cristal, y el viril, que es el que contiene la hostia grande donde hacemos la exposición del Santísimo”, dijo Juan Carlos Sánchez.

“Probablemente, como es dorado, pensaron que tiene un alto valor… no son baratos, pero en realidad no valen mucho, lo que vale más para nosotros es el significado del Sagrario y del Santísimo”, agregó.

Es el segundo robo en poco más de un año

Comentó que el padre Antonio Carranza, que es el párroco del lugar, acudió a la Diócesis a dar aviso para ver cómo proceder, ya que anteriormente, hace poco más de un año, habían sufrido un robo similar, sin que a la fecha haya detenidos.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos, ante la indignación de las personas de la comunidad que acuden a los servicios religiosos de esta capilla.

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