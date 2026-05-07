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Coahuila

Stellantis prevé crecimiento y más empleos en Coahuila

Señaló que la prioridad en este momento es mantener la estabilidad productiva y consolidar los niveles actuales de operación

  • 07
  • Mayo
    2026

El CEO de Stellantis México, Daniel González, señaló que la compañía mantiene expectativas de crecimiento en Coahuila, impulsadas por la demanda del mercado, la calidad de producción y el desempeño de sus plantas en la región.

Tras la realización del Autoshow de la Ciudad de México, a donde asistieron el gobernador Manolo Jiménez Salinas y los alcaldes de Saltillo y Ramos Arizpe, el directivo destacó que este tipo de eventos reflejan el potencial de la industria automotriz nacional y marcan el inicio de una etapa de mayor proyección para el sector, con impacto directo en estados como Coahuila.

Plantas operan a máxima capacidad

En cuanto a las operaciones en la entidad, indicó que actualmente las plantas trabajan a su máxima capacidad, por lo que existe la posibilidad de abrir nuevos turnos laborales en caso de que las condiciones del mercado lo permitan.

Señaló que la prioridad en este momento es mantener la estabilidad productiva y consolidar los niveles actuales de operación.

González destacó que los resultados positivos se sostienen en factores como la competitividad de la manufactura en México, la calidad de los productos y el crecimiento del mercado en Estados Unidos, lo que ha favorecido la continuidad de los proyectos en la región.

Ramos Arizpe concentra proyectos estratégicos

Sobre el desempeño de las plantas, subrayó que tanto las instalaciones de ensamble como la planta de motores registran buenos resultados, con especial relevancia en Ramos Arizpe, donde se concentran proyectos estratégicos para la compañía.

En relación con nuevos desarrollos, el directivo mencionó que el equipo de trabajo continúa evaluando posibles versiones y modelos, los cuales se anunciarán conforme avancen los procesos internos.

De cara al segundo semestre del año, explicó que la empresa mantiene una perspectiva de crecimiento, aunque se mantiene atenta a factores externos como la evolución del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y el entorno global, que podrían influir en la industria automotriz.

Asi mismo, el CEO envió un mensaje de certidumbre laboral al personal, al señalar que la empresa mantiene una base sólida de empleo en la entidad, respaldada por el trabajo y desempeño de sus trabajadores.


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