Tamaulipas es campeón Sub-15 en la Olimpiada Nacional 2026

La Selección de Futbol Varonil Sub-15 de Tamaulipas conquistó la medalla de oro en la Olimpiada Nacional 2026, luego de imponerse a Coahuila en una final que se definió desde la tanda de penales.

El representativo tamaulipeco cerró con carácter una competencia exigente y confirmó su buen momento dentro del futbol juvenil nacional, tras superar distintas etapas hasta quedarse con el campeonato.

Tamaulipas vence a Coahuila y se queda con el oro

La final ante Coahuila se mantuvo cerrada durante el tiempo regular, por lo que el título tuvo que resolverse desde los once pasos, donde Tamaulipas mostró mayor precisión para quedarse con la medalla de oro.

El triunfo representó uno de los resultados más destacados para la delegación tamaulipeca dentro de la Olimpiada Nacional 2026, además de consolidar el trabajo realizado por jugadores y cuerpo técnico durante todo el torneo.

El camino de Tamaulipas hacia el campeonato

Para llegar a la final, Tamaulipas dejó atrás a Quintana Roo en cuartos de final y posteriormente venció a Querétaro en semifinales, resultados que le permitieron instalarse en el partido por el título nacional.

El equipo mantuvo una ruta competitiva marcada por intensidad, orden y capacidad de respuesta en los momentos decisivos, elementos que fueron clave para cerrar el torneo con el campeonato.

La ceremonia de premiación se realizará el viernes, dentro del marco del Mundial Social, donde se reconocerá de manera conjunta a los distintos niveles educativos participantes.

Con este resultado, la Selección Sub-15 de Tamaulipas suma un logro importante para el deporte estatal y refuerza el impulso del futbol juvenil como una plataforma de desarrollo para nuevas generaciones de atletas.

Comentarios