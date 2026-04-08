Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_08_at_09_46_06_93cef8e6c4
Coahuila

Denuncian tala de árbol por espectacular en Saltillo

Vecinos acusan daño a un pirul en colonia Alpes y piden investigar posible intervención ilegal para favorecer visibilidad de anuncio

  • 08
  • Abril
    2026

Vecinos de la colonia Alpes, en Saltillo, denunciaron la tala parcial de un árbol de pirul en el cruce del bulevar Nazario Ortiz Garza y Abasolo, presuntamente para liberar la visibilidad de un anuncio espectacular.

De acuerdo con habitantes del sector, el árbol fue intervenido por personas desconocidas que lo cortaron a la mitad de su estructura, dejándolo severamente dañado y con riesgo de perderse por completo.

Los vecinos señalaron que la acción no fue informada ni acompañada por autoridades, por lo que solicitaron a la Dirección de Ecología municipal, encabezada por Emanuel Olache, que se investigue si existió autorización para la intervención o si se trató de una tala ilegal.

WhatsApp Image 2026-04-08 at 09.46.05 (1).jpeg

Indicaron que el árbol no representaba un riesgo, por lo que sospechan que el motivo principal fue evitar que obstruyera la visibilidad de un espectacular ubicado en la zona.

El caso ha generado inconformidad entre los habitantes, quienes advirtieron que este tipo de prácticas afectan directamente el entorno urbano y la cobertura vegetal de la ciudad.

Este hecho se suma a antecedentes recientes en Saltillo, donde la tala de árboles ha derivado en sanciones económicas. Uno de los casos más relevantes fue el de la empresa MaxiHome, que fue multada con más de 325 mil pesos tras la eliminación de tres árboles en el bulevar Venustiano Carranza.

WhatsApp Image 2026-04-08 at 09.46.05.jpeg

En ese caso, además de la sanción económica, se ordenó la reposición del arbolado, marcando uno de los precedentes más fuertes en materia ambiental en la ciudad.

Ante el nuevo reporte, vecinos insistieron en la necesidad de reforzar la vigilancia y aplicar sanciones en caso de confirmarse una tala sin permiso, para evitar que este tipo de acciones se repitan en distintos puntos de Saltillo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_1934_e32e5e1e45
Saltillo lanza ruta RS-714 para mejorar movilidad urbana
EH_FOTO_VERTICAL_a8fe610d92
Auto con mensajes de infidelidad causa revuelo en Saltillo
IMG_1883_489d9c7abd
Saltillo sostiene limpieza con sistema eficiente de residuos
publicidad

Últimas Noticias

comapa_reynosa_f4555ce3eb
Pago hídrico a Estados Unidos no afectará abasto: COMAPA
necaxa_tigres_2c8d61102d
Liga MX cambia de fecha y hora partido entre Necaxa vs. Tigres
INFO_7_DOS_FOTOS_ef37e70322
Choca microbús en Ciudad Victoria; hay 15 lesionados
publicidad

Más Vistas

finanzas_gasolina_f8cd38381c
Exhiben gasolinera de Torreón por sus precios elevados
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Ternium y Zinc Nacional, entre las empresas que más contaminan
daddy_yankee_persona_del_ano_1cc3487d6d
Daddy Yankee, nombrado como Persona del Año 2026 por Latin Grammy
publicidad
×