Denuncian tala de árbol por espectacular en Saltillo

Vecinos de la colonia Alpes, en Saltillo, denunciaron la tala parcial de un árbol de pirul en el cruce del bulevar Nazario Ortiz Garza y Abasolo, presuntamente para liberar la visibilidad de un anuncio espectacular.

De acuerdo con habitantes del sector, el árbol fue intervenido por personas desconocidas que lo cortaron a la mitad de su estructura, dejándolo severamente dañado y con riesgo de perderse por completo.

Los vecinos señalaron que la acción no fue informada ni acompañada por autoridades, por lo que solicitaron a la Dirección de Ecología municipal, encabezada por Emanuel Olache, que se investigue si existió autorización para la intervención o si se trató de una tala ilegal.

Indicaron que el árbol no representaba un riesgo, por lo que sospechan que el motivo principal fue evitar que obstruyera la visibilidad de un espectacular ubicado en la zona.

El caso ha generado inconformidad entre los habitantes, quienes advirtieron que este tipo de prácticas afectan directamente el entorno urbano y la cobertura vegetal de la ciudad.

Este hecho se suma a antecedentes recientes en Saltillo, donde la tala de árboles ha derivado en sanciones económicas. Uno de los casos más relevantes fue el de la empresa MaxiHome, que fue multada con más de 325 mil pesos tras la eliminación de tres árboles en el bulevar Venustiano Carranza.

En ese caso, además de la sanción económica, se ordenó la reposición del arbolado, marcando uno de los precedentes más fuertes en materia ambiental en la ciudad.

Ante el nuevo reporte, vecinos insistieron en la necesidad de reforzar la vigilancia y aplicar sanciones en caso de confirmarse una tala sin permiso, para evitar que este tipo de acciones se repitan en distintos puntos de Saltillo.

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