Granizo sorprende a vecinos al sur de Saltillo y zona rural

La tarde de este día se presentó una inusual caída de granizo en el sur de Saltillo y comunidades rurales aledañas, tras registrarse lluvias ligeras en la región.

El fenómeno climático apareció de forma repentina, causando sorpresa entre residentes y automovilistas que transitaban por la zona al momento del evento.

Habitantes documentaron lo ocurrido mediante fotografías y videos difundidos en redes sociales, donde se observa el hielo cubriendo superficies como calles, techos y vehículos.

A pesar de la intensidad momentánea de la granizada, no se han reportado daños significativos, aunque el suceso llamó la atención de quienes lo presenciaron.

De acuerdo con especialistas, estas condiciones se generan cuando la humedad y las precipitaciones se combinan con corrientes de aire frío en capas altas de la atmósfera, lo que propicia la formación de granizo.

Ante ello, autoridades exhortan a la población a mantenerse informada y tomar precauciones frente a cambios bruscos en el clima.

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