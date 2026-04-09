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Coahuila

Saltillo usará drones para identificar a quienes tiren basura

Los infractores podrán recibirán multas de hasta $46,000 pesos, además de enfrentar procesos administrativos e incluso ser llevados al Ministerio Público

  • 09
  • Abril
    2026

La acumulación de basura y escombro en colonias de Saltillo escaló a tal nivel que autoridades municipales activaron vigilancia con drones para ubicar y sancionar a quienes convierten terrenos baldíos en tiraderos clandestinos.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que los infractores, conocidos como “cochinones”, podrán ser sancionados con multas de hasta 46 mil pesos, además de enfrentar procesos administrativos e incluso ser puestos a disposición del Ministerio Público.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix detalló que el operativo contempla patrullajes de los 17 agrupamientos, monitoreo desde el C2 y el uso de drones para detectar en flagrancia a quienes arrojan desechos en la vía pública.

La problemática también se refleja en la colonia Ángeles, al oriente de la ciudad, donde vecinos reportaron un tiradero clandestino en un terreno baldío ubicado junto a la primaria Cristóbal Colón, cerca de la colonia del Toreo.

En este punto se ha detectado la acumulación constante de neumáticos, escombro, basura doméstica y muebles en desuso, lo que ha generado contaminación, malos olores y la presencia de fauna nociva que preocupa a habitantes y personal educativo ante el regreso a clases.

De acuerdo con los vecinos, la presencia de una unidad de transporte escolar abandonada en el lugar ha propiciado que más personas acudan a depositar residuos de manera irregular, aprovechando el espacio sin control.

Además, señalaron que la maleza, la falta de infraestructura y la acumulación de desechos agravan el problema en la zona, donde incluso ya existe una caseta móvil de vigilancia que podría ser clave para identificar a los responsables.

Las autoridades advirtieron que cualquier persona que sea sorprendida tirando basura, ya sea a pie o mediante vehículos, será sancionada, por lo que reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar, grabar o documentar estos hechos.

El objetivo del operativo es frenar la proliferación de tiraderos clandestinos y evitar riesgos sanitarios en colonias donde esta práctica se ha vuelto recurrente.


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