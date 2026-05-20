Presentan propuestas para nueva Ley de Derechos Humanos

Con miras a generar cambios positivos y fortalecer la garantía de los derechos humanos, se llevó a cabo en Reynosa el Foro de Participación Ciudadana para la construcción de la nueva Ley de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

Durante el encuentro participaron integrantes de la sociedad civil, colectivos y ciudadanos, quienes presentaron diversas propuestas para que sean consideradas dentro de esta reforma legislativa impulsada por el Congreso del Estado.

María Taide Garza Guerra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, explicó que uno de los principales objetivos de estos foros es escuchar directamente las necesidades de la población para construir una legislación más cercana a la realidad social que enfrenta Tamaulipas.

“Una de las mayores propuestas es que haya la conciliación y la mediación entre las partes, siempre y cuando se le respeten sus derechos y se repare el daño correspondiente. Esa es una de las propuestas con mayor afluencia, también el reconocimiento que se debe de tener de todas las organizaciones civiles, de todas las madres buscadoras, todos los grupos de búsqueda, que haya más acompañamiento institucional en los colectivos”, expresó.

El foro fue organizado por el Congreso del Estado de Tamaulipas y contó con la participación del diputado Humberto Prieto Herrera, quien destacó la importancia de que las leyes se construyan a partir de propuestas ciudadanas que posteriormente serán analizadas por los legisladores.

“Porque abre un espacio para escuchar diferentes voces, experiencias y visiones sobre cómo fortalecer a la comisión, cómo hacer que su actuación responda mejor a los desafíos actuales. Las instituciones públicas tienen la obligación de evolucionar junto con la ciudadanía, por eso era necesario abrir este proceso de reflexión profunda, seria y responsable para actualizar su marco legal y fortalecer sus capacidades institucionales”, señaló el legislador.

Durante el desarrollo del foro también se reconoció que Tamaulipas aún enfrenta importantes retos para garantizar plenamente el respeto a los derechos humanos de toda la población.

La presidenta de la comisión estatal explicó que actualmente existen dependencias gubernamentales que continúan acumulando recomendaciones por vulneraciones a derechos humanos, principalmente en áreas relacionadas con seguridad, educación y procuración de justicia.

“Usted me dirá quién vulnera más derechos, ustedes ya lo saben, están algunas de las Secretarías de Seguridad Pública, otras en la Secretaría de Educación, otras en las fiscalías, porque a veces por situaciones complicadas en esas instituciones no se hace una buena mediación o una buena conciliación. Ahorita estamos poniéndonos de acuerdo con los jurídicos de todas las instancias, a fin de asesorarlos nosotros mismos para el cumplimiento de las obligaciones”, comentó María Taide Garza Guerra.

Informó que la siguiente etapa de estos foros ciudadanos se realizará en Ciudad Victoria el próximo 9 de junio, donde continuarán recibiéndose propuestas antes de que el Congreso del Estado defina los puntos que serán integrados a la nueva legislación.

“Tenemos la finalización de los foros para Ciudad Victoria el 9 de junio y después de eso ya se pasa al honorable Congreso del Estado toda la actualización y toda la reforma legislativa, y ya el Congreso dispondrá los tiempos correspondientes”, concluyó.

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