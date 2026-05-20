Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
INFO_7_VERTICAL_65_64c8beb353
Tamaulipas

Vigilarán operativos federales para proteger a ciudadanos

Abrego Gutiérrez explicó que existe preocupación de que durante revisiones o recorridos preventivos puedan registrarse abusos contra ciudadanos

  • 20
  • Mayo
    2026

Juan Carlos Abrego Gutiérrez, presidente de Derechos Humanos Internacionales en Reynosa, aseguró que permanecerán atentos a los operativos de seguridad implementados por el Gobierno Federal en ciudades fronterizas como Reynosa y Matamoros, con el objetivo de vigilar que no se vulneren las garantías individuales de la ciudadanía.

Buscan proteger garantías de ciudadanos durante operativos

El representante señaló que Reynosa se ha convertido en una ciudad con actividad prácticamente las 24 horas del día, donde miles de personas transitan durante las noches y madrugadas por cuestiones laborales, emergencias médicas o necesidades personales, por lo que consideró fundamental que las acciones de vigilancia se desarrollen dentro del marco legal y con respeto a los derechos humanos.

Abrego Gutiérrez explicó que existe preocupación de que durante revisiones o recorridos preventivos puedan registrarse abusos contra ciudadanos que circulan legítimamente en horarios nocturnos, situación por la cual buscarán mantener presencia cercana durante algunos de los operativos.

Buscarán coordinación con organismos estatales y nacionales

Indicó además que existe intención de coordinarse con organismos estatales y nacionales de derechos humanos para fortalecer la supervisión y garantizar que las corporaciones de seguridad realicen correctamente su trabajo sin afectar a personas ajenas a actividades ilícitas.

El activista adelantó también que buscarán establecer mecanismos de colaboración con las dependencias encargadas de los operativos, con la intención de que representantes de derechos humanos puedan estar presentes durante ciertas acciones y brindar acompañamiento preventivo a la ciudadanía.

“Vamos a estar muy al pendiente sobre esa situación y nos vamos a coordinar inclusive con Derechos Humanos del Estado y el nacional para que no violen los derechos y que hagan bien su trabajo, normal, como debe de ser. Que no se violen los derechos de las personas que transitan en altas horas de la noche, ya sea que vayan a su trabajo o por situaciones de urgencia”, expresó Juan Carlos Abrego Gutiérrez.

El presidente de Derechos Humanos en Reynosa añadió que algunos integrantes del organismo estarán cerca de los operativos para observar el desarrollo de las acciones y colaborar con las distintas dependencias en caso de ser necesario.

“Vamos a estar al pendiente y vamos a tener algunos compañeros que van a estar trabajando durante los operativos, vamos a estar cerquitas. Podemos hacer convenio de colaboración también, colaborar conjuntamente con las demás dependencias para que no se violen los derechos de los ciudadanos”, puntualizó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_20_at_9_46_18_PM_15d6bf3632
CFE implementa acciones para atender apagones en Matamoros
90c95614_0b17_45ff_8055_67603c004b41_e7d29b0708
Ejército y Guardia Nacional despliegan vigilancia en Reynosa
foro_participacion_tamaulipas_d8393c3486
Presentan propuestas para nueva Ley de Derechos Humanos
publicidad

Últimas Noticias

c3617120_e11e_4d2d_9842_d62bda216479_daa3a6d1c5
Lluvias derriban árboles y crean encharcamientos en Ramos Arizpe
pluvial_ramos_arizpe1_22a4cc2275
Persona en situación de calle utiliza canal pluvial como refugio
Whats_App_Image_2026_05_21_at_1_44_02_PM_1ea77680a0
Regios triplican el promedio nacional en venta de autos
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_20_at_11_01_43_PM_72055581f7
Arrestan a José 'N' de Proyectos 9; lo llevan al MP
INFO_7_OJOS_a536eafd46
Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez
publicidad
×