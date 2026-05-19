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Mexicanas siguen detenidas tras intercepción de flotilla

La SRE informó que tres mexicanas de la Flotilla Sumud siguen bajo custodia en Israel tras ser interceptadas rumbo a Palestina

  • 19
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que tres ciudadanas mexicanas que participaban en la Flotilla Sumud, interceptada por fuerzas israelíes mientras se dirigía hacia Palestina, permanecen bajo custodia en un centro de detención en Israel.

Durante la conferencia presidencial, el subsecretario para América del Norte y vocero de la Cancillería, Roberto Velasco, señaló que el gobierno mexicano mantiene seguimiento permanente al caso y ya estableció contacto con los familiares de las connacionales.

Las mexicanas identificadas como Sol González, Violeta Muñoz y Paulina Castillo viajaban en embarcaciones de ayuda humanitaria con destino a Palestina cuando fueron interceptadas por autoridades israelíes.

Velasco explicó que México solicitó formalmente al gobierno israelí que se respeten plenamente los derechos humanos de las detenidas y se facilite su pronta liberación para permitir su regreso al país.

Asimismo, indicó que las tres mexicanas enfrentan actualmente un procedimiento legal en territorio israelí.

SRE coordina apoyo diplomático

El funcionario detalló que la Cancillería trabaja de manera coordinada con las embajadas mexicanas en Israel, Grecia y Turquía para monitorear la situación de otras embarcaciones humanitarias en las que también viajan ciudadanos mexicanos.

Además, explicó que se activaron mecanismos de comunicación entre consulados y representaciones diplomáticas para ubicar y brindar asistencia a personas detenidas de diferentes nacionalidades.

La SRE también pidió garantías de trato digno y respeto pleno a los derechos de las connacionales durante su estancia y los procesos correspondientes.

México insiste en respeto al derecho internacional

Roberto Velasco subrayó que el gobierno mexicano insistió en la necesidad de respetar el derecho internacional, debido a que la intercepción de las embarcaciones ocurrió en aguas internacionales.

La Cancillería reiteró que continuará dando seguimiento al caso mientras se desarrollan los procedimientos legales y diplomáticos relacionados con las integrantes de la flotilla.


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