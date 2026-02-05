Salud intensifica acciones de fumigación contra el dengue

El Coordinador de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, anunció el fortalecimiento de las acciones de fumigación en 28 giros comerciales de los 43 municipios del estado.

"Estas acciones son para supervisar que cumplan con las verificaciones sanitarias correspondientes", señaló Rebolledo Urcádiz.

El objetivo principal de este operativo es prevenir la propagación del mosquito transmisor del dengue en la entidad. Entre los establecimientos incluidos en el operativo se encuentran talleres mecánicos, panteones, tiendas de abarrotes, llanteras, hoteles, planteles educativos y vulcanizadoras.

Suman seis fallecimientos por dengue

Durante el 2025, Tamaulipas registró un total de 600 pacientes diagnosticados con dengue, con seis lamentables fallecimientos relacionados con esta enfermedad.

Se hace un llamado a la población a colaborar en la prevención y a mantener sus espacios limpios para contribuir a la lucha contra el dengue.

“Estas acciones son para supervisar que cumplan con las verificaciones sanitarias correspondientes”, insistió.

Comentarios