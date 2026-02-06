Llega Santos al Universitario con una década sin vencer a Tigres

Con el duelo entre Tigres en contra de Santos Laguna se inicia la jornada 5 del Torneo de Clausura 2026 en punto de las 19:00 horas y Usted amable lector lo puede disfrutar a través de las pantallas de Azteca 7. Los comandados por el ibérico Francisco Javier Rodríguez Vílchez no se llevan la victoria del Estadio Universitario desde la fase de Cuartos de Final del Torneo de Clausura 2015, cuando vencieron a los de la UANL 1-0.

Al rectángulo verde del ‘Volcán’ saltarán con su característico uniforme los contendientes a esta batalla, los de Guido Pizarro lo harán con su uniforme en amarillo total, mientras que los ‘Guerreros’ lo harán de verde y blanco. Este partido tendrá la peculiaridad de que la capitalina Katia Itzel García Mendoza fungirá como Juez Central en esta contienda.

Dominio de los felinos sobre laguneros

La historia marca que son 71 las batallas oficiales que han sostenido los de la ‘U’ en contra de los laguneros en torneos cortos, en donde solamente se contabilizan los duelos disputados de Liga y Liguilla. Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 29 de sus enfrentamientos y en 25 más igualaron en el marcador por 17 derrotas, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 102 veces y les propinaron 83 pepinillos.

Los 102 festejos de gol los produjeron el francés André-Pierre Gignac diez veces, en otras seis ocasiones fue Walter Gaitán quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las cuatro anotaciones realizadas por Anselmo Vendrechovski, Héctor Mancilla y Javier Saavedra.

Comentarios