Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
fge_coahuila_personal_2d91662d28
Coahuila

Detienen a 60 agresores por incumplir medidas de protección

Los infractores fueron aprehendidos 36 horas por incumplir medidas cautelares que les prohibían acercarse o tener contacto con sus víctimas

  • 02
  • Febrero
    2026

En Coahuila, al menos 60 personas señaladas por violencia familiar han sido detenidas, por 36 horas, por incumplir medidas cautelares que les prohibían acercarse o tener contacto con sus víctimas, informó la fiscal especializada en Delitos contra Mujeres y la Niñez, Katy Salinas.

La fiscal explicó que estas detenciones derivan del seguimiento permanente a las medidas de protección, el cual se realiza mediante llamadas telefónicas a las víctimas. Cuando se detecta un incumplimiento, se da aviso inmediato al Ministerio Público, quien ordena el arresto del agresor.

Indicó que los detenidos contaban previamente con denuncias por violencia familiar y que, en casos graves, las detenciones se acompañan de la judicialización inmediata del expediente, con el objetivo de evitar nuevas agresiones y garantizar la seguridad de las víctimas.

Salinas señaló que durante el último año se duplicó el número de personas detenidas a partir de reportes de emergencia, así como el número de casos concluidos y judicializados, lo que refleja una respuesta más rápida del sistema de justicia ante la violencia contra las mujeres.

Añadió que el fortalecimiento de las unidades especializadas y el uso de herramientas de seguimiento han permitido que las medidas cautelares tengan efectos reales y no se limiten únicamente a resoluciones administrativas. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ac450311_f94e_47ee_991d_57c330799cc0_bf0b5c1266
Paciente del IMSS baja 13 kilos con programa contra obesidad
searfvgbewg_46a318caf2
Disminuye atención a embarazos no deseados en adolescentes
IMG_0753_71d48a783b
Estado ha protegido a 36 mujeres víctimas de violencia familiar
publicidad

Últimas Noticias

nacional_scjn_ef1d0eee2b
Fijan criterio de registro civil en caso de gestación sustituta
escena_casa_blanca_bad_bunny_d98da4a6f0
Casa Blanca tacha de 'irónicas' críticas de Bad Bunny al ICE
AP_26034836489915_d7c7a554a1
Tomateros logran su primer triunfo en la Serie del Caribe 2026
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
AP_26032707387390_fccafff5b1
Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
publicidad
×