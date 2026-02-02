Detienen a 60 agresores por incumplir medidas de protección

En Coahuila, al menos 60 personas señaladas por violencia familiar han sido detenidas, por 36 horas, por incumplir medidas cautelares que les prohibían acercarse o tener contacto con sus víctimas, informó la fiscal especializada en Delitos contra Mujeres y la Niñez, Katy Salinas.

La fiscal explicó que estas detenciones derivan del seguimiento permanente a las medidas de protección, el cual se realiza mediante llamadas telefónicas a las víctimas. Cuando se detecta un incumplimiento, se da aviso inmediato al Ministerio Público, quien ordena el arresto del agresor.

Indicó que los detenidos contaban previamente con denuncias por violencia familiar y que, en casos graves, las detenciones se acompañan de la judicialización inmediata del expediente, con el objetivo de evitar nuevas agresiones y garantizar la seguridad de las víctimas.

Salinas señaló que durante el último año se duplicó el número de personas detenidas a partir de reportes de emergencia, así como el número de casos concluidos y judicializados, lo que refleja una respuesta más rápida del sistema de justicia ante la violencia contra las mujeres.

Añadió que el fortalecimiento de las unidades especializadas y el uso de herramientas de seguimiento han permitido que las medidas cautelares tengan efectos reales y no se limiten únicamente a resoluciones administrativas.

Comentarios