Coahuila

Estado ha protegido a 36 mujeres víctimas de violencia familiar

En 2025, la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez canalizó a 36 mujeres víctimas de violencia familiar, junto con más de 56 hijas e hijos al refugio estatal

  • 02
  • Febrero
    2026

Durante el último año, la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez canalizó a 36 mujeres víctimas de violencia familiar, junto con más de 56 hijas e hijos, al refugio estatal de protección, informó la fiscal Katy Salinas.

La funcionaria detalló que este refugio, operado por el Gobierno del Estado, brinda atención integral a mujeres que se encuentran en riesgo, permitiéndoles permanecer hasta tres meses en un entorno seguro mientras reciben acompañamiento jurídico, atención médica, apoyo psicológico y capacitación para el empleo.

Salinas explicó que, además de la protección física, el modelo busca romper el ciclo de violencia mediante el acceso a educación, inserción laboral y la garantía de continuidad escolar para hijas e hijos de las mujeres refugiadas.

Indicó que la creación de este refugio estatal permitió ampliar la cobertura que anteriormente brindaban organizaciones de la sociedad civil, cumpliendo además con estándares internacionales en materia de atención a víctimas de violencia de género.

La fiscal subrayó que el incremento en las denuncias no representa una preocupación para las autoridades, al considerar que refleja mayor confianza de las mujeres en las instituciones y una respuesta más efectiva del Estado, con más casos judicializados y mayor rapidez en la impartición de justicia.


