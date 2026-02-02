Detienen a hijo de alcaldesa tras altercado en San Quintín

Erick Massid Cano, hijo de la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano, fue detenido la noche del domingo por policías municipales luego de un enfrentamiento con dos manifestantes que mantienen un plantón frente al Palacio de Gobierno.

De acuerdo con activistas, Massid Cano fue señalado por Jacobo y Giselle —candidata del PT al Ayuntamiento— de haberlos agredido durante la protesta de extrabajadores que exigen la renuncia de la presidenta municipal y de 11 servidores públicos. Tras el incidente, fue recluido en barandilla y el caso quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Durante su detención, el joven lanzó expresiones verbales antes de ser subido a una patrulla de Seguridad Pública Municipal. Los hechos ocurrieron frente al edificio municipal, donde los manifestantes mantienen el plantón y han realizado bloqueos intermitentes en la Carretera Transpeninsular.

En un comunicado, la alcaldesa Miriam Cano condenó cualquier forma de violencia y afirmó que la ley debe aplicarse sin distinciones ni privilegios, independientemente de vínculos familiares. Reconoció el impacto personal de la situación, pero reiteró que ninguna causa justifica agresiones que pongan en riesgo la integridad de las personas o la estabilidad del municipio.

Los manifestantes continúan con la protesta en la alcaldía, en demanda de la destitución de la alcaldesa y de otros funcionarios municipales.

