Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nacional_erick_massid_cano_46421e6887
Nacional

Detienen a hijo de alcaldesa tras altercado en San Quintín

Erick Massid Cano fue detenido este domingo luego de un enfrentamiento con dos manifestantes que mantienen un plantón frente al Palacio de Gobierno

  • 02
  • Febrero
    2026

Erick Massid Cano, hijo de la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano, fue detenido la noche del domingo por policías municipales luego de un enfrentamiento con dos manifestantes que mantienen un plantón frente al Palacio de Gobierno.

De acuerdo con activistas, Massid Cano fue señalado por Jacobo y Giselle —candidata del PT al Ayuntamiento— de haberlos agredido durante la protesta de extrabajadores que exigen la renuncia de la presidenta municipal y de 11 servidores públicos. Tras el incidente, fue recluido en barandilla y el caso quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Durante su detención, el joven lanzó expresiones verbales antes de ser subido a una patrulla de Seguridad Pública Municipal. Los hechos ocurrieron frente al edificio municipal, donde los manifestantes mantienen el plantón y han realizado bloqueos intermitentes en la Carretera Transpeninsular.

nacional-erick-massid-cano.jpg

En un comunicado, la alcaldesa Miriam Cano condenó cualquier forma de violencia y afirmó que la ley debe aplicarse sin distinciones ni privilegios, independientemente de vínculos familiares. Reconoció el impacto personal de la situación, pero reiteró que ninguna causa justifica agresiones que pongan en riesgo la integridad de las personas o la estabilidad del municipio.

Los manifestantes continúan con la protesta en la alcaldía, en demanda de la destitución de la alcaldesa y de otros funcionarios municipales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tamaulipas_1_42fac4c5ef
FENNAM investiga sustracción y presunta agresión a menor
detenidos_operativo_torreon_ec1d22ef11
Detienen en Torreón a célula del crimen organizado
dan_alta_medica_diputada_mc_34bc22b922
Dan alta médica a diputada de MC tras ataque en Sinaloa
publicidad

Últimas Noticias

escena_juanes_nuevo_album_50eecd3a4a
Juanes regresa este marzo con su nuevo álbum 'JuanesTeban'
Whats_App_Image_2026_02_03_at_7_30_04_PM_133d11d8f2
Entregan en U-ERRE la primera medalla Laynez Potisek
8d338c133c764561d128f5697322eec833fdcce8_1afb67c0cd
Trump y Petro sellan deshielo diplomático en la Casa Blanca
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
AP_26032707387390_fccafff5b1
Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
publicidad
×