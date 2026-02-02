Podcast
Nacional

Muere el obispo emérito de La Paz a los 75 años

Miguel Ángel Alba Díaz falleció por complicaciones de salud; la CEM expresó condolencias y será velado en el Santuario de Guadalupe

  • 02
  • Febrero
    2026

El obispo emérito de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, falleció este lunes a los 75 años de edad a causa de complicaciones de salud, informó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) mediante un comunicado emitido en la Ciudad de México.

En el mensaje, la CEM expresó sus condolencias a familiares, amigos y fieles de la Diócesis de La Paz, y llamó a la comunidad católica a elevar oraciones por el eterno descanso del religioso, destacando su servicio pastoral y entrega a la Iglesia.

Miguel Ángel Alba Díaz nació el 23 de enero de 1951 en Monterrey, Nuevo León, y fue nombrado obispo de La Paz en agosto de 2001. El pasado 31 de enero presentó su renuncia al cargo, en medio del deterioro de su estado de salud, situación por la que el sábado previo la diócesis había solicitado oraciones por su recuperación.

La Conferencia del Episcopado Mexicano estuvo representada en el comunicado por su presidente, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, y por su secretario general, el obispo auxiliar de México, Héctor Pérez Villarreal.

Este lunes, a las 17:00 horas, se anunció el repique de campanas en todos los templos de la Diócesis de La Paz, mientras que el cuerpo del obispo emérito será trasladado al Santuario de Guadalupe, donde será velado.


