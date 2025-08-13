Cerrar X
Coahuila

Detienen a conductor de tráiler robado en Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó la detención de Brayan de Jesús "N", presunto responsable del robo de un tráiler

  • 13
  • Agosto
    2025

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó la detención de Brayan de Jesús "N", presunto responsable del robo de un tráiler que atropelló a un elemento de tránsito y causó daños a vehículos particulares y patrullas durante una persecución.

Los hechos ocurrieron la noche del martes, luego de que se reportara al 911 el robo de la unidad en una tienda de conveniencia sobre la carretera Federal 57.

Gracias a una rápida movilización y al análisis de cámaras de vigilancia en las colonias Mirasierra y Loma Linda, elementos de la Policía Municipal lograron ubicar y detener al sospechoso este miércoles.

5fc53c4a-06f9-4db1-909a-0a98794e07a6.jpg

El tráiler fue asegurado y Brayan de Jesús fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La Comisaría informó que el elemento atropellado se encuentra estable y está siendo atendido en una clínica privada al norte de la ciudad.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad legal del detenido.


