Nuevo León

Persona termina sin hogar por fuerte incendio

Se determinó que existen daños estructurales en la placa y en la construcción de la vivienda, por lo que se le indicó que no puede habitar su dormitorio.

  • 25
  • Diciembre
    2025

Pedro Huerta, vecino de la colonia Nuevo Almaguer, en el municipio de Guadalupe, enfrenta una situación complicada luego de que un incendio consumiera gran parte de su vivienda el pasado sábado 20 de diciembre.

El siniestro ocurrió mientras el hombre se encontraba fuera de su domicilio. De acuerdo con su testimonio, fue una vecina quien le alertó sobre lo que estaba ocurriendo.

“Salí a un comedor cristiano a apoyar y en eso me avisó una vecina a las 10 de la mañana que mi casa se estaba incendiando, me vine inmediatamente y efectivamente estaba saliendo mucho humo negro de ventanas y puertas”, recordó Pedro.

El fuego provocó la pérdida total de tres dormitorios, además de electrodomésticos, ropa, calzado y documentos personales.
Actualmente, el inmueble no cuenta con energía eléctrica.

“No se pudo rescatar nada bueno, hubo pérdida de papelería, lo indispensable para mi persona, ropa, calzado”, indicó.

Tras la evaluación de Protección Civil, se determinó que existen daños estructurales en la placa y en la construcción de la vivienda, por lo que se le indicó que no puede habitar su dormitorio.

Ante esta situación, Pedro se ha visto obligado a dormir en el techo de su propia casa.

“Ahorita me estoy quedando en la placa donde está un balcón, ahí tengo adaptado unas cobijas y cocino con una parrilla eléctrica”, indicó el hombre.

Ante la difícil situación que atraviesa, Pedro Huerta hizo un llamado a las autoridades para que se acerquen y puedan brindarle apoyo con lo que sea necesario, mientras busca una alternativa para recuperar su vivienda y condiciones básicas de vida.

Etiquetas:
