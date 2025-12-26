Podcast
Coahuila

Proponen estacionamientos gratuitos en centros comerciales

Según el diputado, implica un estímulo de los clientes a acudir a dichos establecimientos, mejora la experiencia de los usuarios y facilita las visitas rápidas

  • 26
  • Diciembre
    2025

La iniciativa para que los centros comerciales dejen de cobrar por el estacionamiento de sus instalaciones sigue avanzando, señaló el diputado del Partido Verde, Jorge Arturo Valdés Flores, quien la presentó hace algunas semanas en tribuna.


Dicha iniciativa contempla un proyecto de decreto mediante el cual se establece el acceso gratuito para usuarios en el caso de centros comerciales. Ello, según el diputado, implica un estímulo de los clientes a acudir a dichos establecimientos, mejora la experiencia de los usuarios y facilita las visitas rápidas, además de que se mejora la percepción de los clientes.


El legislador asegura que la gran mayoría de las plazas comerciales en Coahuila cobran el estacionamiento a sus clientes. Recordó que la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano actualmente contempla espacios de estacionamiento a predios de uso comercial, pero no establece que sean o no de cobro.


Esto favorece a que los dueños delos predios lucren con este servicio en agravio de los usuarios.


“En la ley viene que dependiendo del giro se requiere un número de cajones, pero no dice si son gratis o no, lo único que pido es que se ponga que son gratis, que no se van a cobrar”.


