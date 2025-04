Detienen a 'La Momia' en el municipio de Juárez

Javier “N”, alias “La Momia”, uno de los líderes de una organización criminal que opera en Tamaulipas y el noreste del país, fue detenido por elementos el pasado 19 de abril en el municipio de Juárez, informó el fiscal Federico Fernández Montañez.

“Esta persona era integrante de un grupo delincuencial, hago la referencia de que no está presente en nuestro estado, y hago la referencia también de que la persona en cuestión no estaba acompañada al momento de su detención de otra célula delictiva”, dijo el Fiscal, quien recalcó que no se trató de un intento de ingreso al estado.

Acompañado por elementos de las fuerzas federales y comandantes de la Policía Estatal, Fernández Montañez dijo que la detención de “La Momia” fue producto de un trabajo de inteligencia y coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Informó que el detenido era buscado por las autoridades del estado desde hace tiempo, por su participación en labores de adiestramiento de sicarios que participaron en operaciones del cártel, como el ataque a Villa Unión en noviembre de 2019.

Se dio a conocer que “La Momia” ya tuvo una audiencia inicial y fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado, violencia contra integrantes de instituciones de seguridad pública y delitos contra las funciones de seguridad pública, entre otros, por lo que al detenido podrían dictarle sentencias que van de los 6 a los 40 años de prisión.

De acuerdo con el portal de la Secretaría de Gobernación, Javier “N” fue detenido a principios de agosto de 2014 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, aunque en aquel entonces se le identificó con el sobrenombre de “El Comandante Diablo”, donde estaba acompañado por otro sujeto de nombre Leonel “N”.

Un reportaje publicado por un periódico de circulación nacional a principios de marzo de este año señala que, de enero de 2022 a enero de 2025, jueces de todo el país han dictado sentencias absolutorias a 72 capos y líderes de grupos criminales. En el listado aparece “La momia".

