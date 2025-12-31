Podcast
Coahuila

Diputado Alberto Hurtado organiza despedida de fin de año

La convivencia reunió a familiares de pacientes y trabajadores de los hospitales quienes pudieron disfrutar de una cena de fin de año

En un ambiente de solidaridad y esperanza, más de 300 personas entre cuidadoras, cuidadores y personal de salud despidieron el año a las afueras de los Dormitorios del Pueblo, mientras acompañaban a sus familiares hospitalizados en distintos centros médicos de la ciudad.

La convivencia reunió a familiares de pacientes y trabajadores de los hospitales del ISSSTE, General y Materno Infantil, quienes pudieron disfrutar de una cena de fin de año consistente en costillas, preparada como un gesto de apoyo para quienes pasaron la última noche del año lejos de casa, pendientes de la salud de sus seres queridos.

Este evento fue organizado por el diputado local Alberto Hurtado, quien impulsó y consolidó el proyecto de los Dormitorios Comunitarios, una iniciativa creada para brindar descanso y apoyo a familiares de pacientes hospitalizados. La actividad reafirmó el compromiso social del proyecto, al ofrecer un espacio de acompañamiento y dignidad para quienes atraviesan momentos difíciles, cerrando el año con un mensaje de solidaridad y buenos deseos para el 2026.

 

