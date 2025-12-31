Podcast
Torreón, primer lugar en homicidios en Coahuila

Aunque Coahuila mantiene baja violencia, Torreón registró 31 homicidios en 2024, siendo el municipio con más víctimas en el estado

Aunque Coahuila se mantiene entre los estados con menor incidencia de homicidios a nivel nacional, el municipio de Torreón concentró el mayor número de asesinatos en la entidad durante 2024, de acuerdo con el Atlas de Homicidios México 2024, elaborado por la organización México Unido Contra la Delincuencia.

El documento, que analiza las muertes violentas en el país a partir de cifras oficiales, señala que el año pasado se contabilizaron más de 32,000 homicidios en todo México. En ese escenario, Coahuila reportó 103 víctimas por este delito, una cifra considerablemente menor en comparación con otras entidades.

No obstante, el estudio revela que en el estado se registraron 1,395 muertes violentas, al sumar homicidios, suicidios, accidentes y fallecimientos de intencionalidad indeterminada. La principal causa fueron los accidentes, con 938 decesos, seguidos por los suicidios, con 278 casos. Además, se documentaron 74 muertes sin causa definida y dos relacionadas con operaciones legales o de guerra.

Dentro de este contexto, Torreón destacó con 31 homicidios, lo que lo colocó como el municipio con mayor número de víctimas en Coahuila. Del total de casos, 23 correspondieron a hombres y ocho a mujeres. Saltillo, Monclova, Ramos Arizpe y Acuña también registraron homicidios, aunque en menor proporción.

El Atlas también evalúa la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, un indicador que ajusta las cifras al tamaño poblacional. Bajo este criterio, Escobedo encabezó la lista estatal con una tasa de 28.2 homicidios, seguido por San Buenaventura, General Cepeda, Zaragoza y Ramos Arizpe. Torreón no figuró entre los primeros lugares de este ranking debido a su alta densidad poblacional.

El informe subraya que los niveles actuales de homicidios en Coahuila se encuentran muy por debajo de los registrados en 2012, cuando la entidad superó los 1,100 asesinatos durante el periodo más crítico de violencia.

En cuanto a las víctimas, el análisis indica que la mayoría de los hombres asesinados tenía entre 20 y 44 años, mientras que en las mujeres el rango más frecuente fue de 15 a 39 años. Los hombres murieron principalmente en espacios públicos o viviendas, generalmente por arma de fuego o arma blanca, mientras que en el caso de las mujeres, la violencia se concentró mayoritariamente al interior del hogar.

Ante estos hallazgos, México Unido Contra la Delincuencia hizo un llamado a reforzar las estrategias de prevención y atención. 


