Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_mtv_eb8e9f65f1
Escena

Culmina la programación de MTV con estas canciones

El 31 de diciembre fue el último día de programación habitual donde se despidieron con tres canciones mediante el programa MTV 00s

  • 31
  • Diciembre
    2025

Mediante la fusión entre Paramount Global y Skydance Media, obligó a la cadena MTV a cerrar sus transmisiones por más de 40 años al aire, esta cadena se especializaba en  transmitir diferentes videos musicales de todos los géneros hacia diferentes países del mundo.

Con el paso de los años, la cadena creció de manera exponencial a tal grado de crear programas propios y reality shows para distintos públicos, desde clasificaciones PG13 (para mayores de 13 años) hasta R (para mayores de 17 años).

El 31 de diciembre fue el último día de programación habitual donde se despidieron con tres canciones mediante el programa MTV 00s, donde en dicho programa reproducían videos musicales de la época del nuevo milenio, época donde se revolucionó el género pop y las boy band como backstreetboys, NSYNC,  B2K entre muchas más.

Los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, Club MTV, MTV Live, MTV Hits, NickMusic fueron los sacrificados ante la fusión antes mencionada, donde dejaron de reproducir sus programas, en México y Latinoamérica.

Estas fueron las 3 canciones que cerraron con broche de oro la programación de MTV en el programa MTV 00s:

NSYNC-bye bye bye

nsync-bye-bye-2025.jpg

PINK-Please don't leave me

Pink-dont-leave-me-2025 .jpg

DIDO-Thank You

dido-thankyou-fin-2025 .jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_mtv_eb8e9f65f1
MTV apagará su señal tras más de cuatro décadas en emisión
escena_ricky_martin_5d1e5dc902
Reconocerán a Ricky Martin como ícono latino en premios MTV
AP_24253610011295_6b28e406c2
Megan Thee Stallion será la anfitriona de los Premios MTV
publicidad

Últimas Noticias

Pirotecnia_deja_incendios_y_personas_lesionadas_en_Ano_Nuevo_2026_b4ee6422a4
Pirotecnia deja incendios y personas lesionadas en Año Nuevo 2026
Palo_encebado_cumple_mas_de_40_anos_como_tradicion_en_Reynosa_3dc73aea3b
'Palo encebado' cumple más de 40 años como tradición en Reynosa
Localizan_mas_restos_humanos_en_area_rural_de_Gustavo_Diaz_Ordaz_8adf0cfc13
Localizan más restos humanos en área rural de Gustavo Díaz Ordaz
publicidad

Más Vistas

que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
publicidad
×