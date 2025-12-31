Podcast
bomberos_trabajando_en_sierra_9993946a74
Coahuila

Incendio forestal se presenta en el último día del año en Arteaga

El daño se registró principalmente en matorral, que representa la mitad de la superficie afectada, además de un 35 por ciento de arbolado adulto

  • 31
  • Diciembre
    2025

 Mientras concluía el año, autoridades municipales y estatales concentraron esfuerzos en el combate a un incendio forestal en la zona conocida como El Diamante, donde se reporta un avance significativo en su atención. De acuerdo con los informes oficiales, el fuego se encuentra controlado en un 95 por ciento y liquidado en un 90 por ciento, tras afectar aproximadamente ocho hectáreas de área serrana.

incendio-forestal-coahuila-trabajadores .jpg

Datos proporcionados por Protección Civil y el cuerpo de Bomberos de Arteaga indican que el daño se registró principalmente en matorral, que representa la mitad de la superficie afectada, además de un 35 por ciento de arbolado adulto y un 15 por ciento de pastizal. Ante este escenario, las labores se han centrado en evitar que el fuego alcance zonas con mayor concentración forestal.

bomberos-incencio-coahuila-2025 .jpg

En el operativo participan 171 elementos de distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como brigadas comunitarias y civiles. Para contener el siniestro se desplegó maquinaria pesada, unidades de reacción rápida, pipas y camiones de bomberos. Las autoridades mantienen la vigilancia permanente y reiteran el llamado a la ciudadanía a no acercarse al área afectada y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

incendio-forestal-2025-coahuila .jpg


