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Pandora celebra sus 40 años con libro y emotiva presentación

El grupo de pop lanzó '40 años' en un evento en el Museo Soumaya. En la obra se recorre su historia con fotos y relatos en primera persona

  • 23
  • Marzo
    2026

El grupo Pandora celebró cuatro décadas de carrera con la presentación de su libro "40 años", una obra que recopila su historia a través de fotografías y relatos en primera persona.

El evento se realizó en el Museo Soumaya, con la conducción de Fernanda Familiar, cercana a las integrantes del trío.

De acuerdo con Isabel Lascurain, el proyecto tomó más de un año en concretarse, pese a diversas dificultades durante su desarrollo, mientras que Eduardo Meade detalló que el libro ya se distribuye en Amazon en México y Estados Unidos.

Por su parte, Fernanda Meade destacó la permanencia del grupo en el gusto del público, subrayando que su música sigue siendo consumida, como se ha reflejado en su reciente gira.

En tono emotivo, Lascurain confesó que revivir los momentos incluidos en el libro la llevó a las lágrimas, al recordar los pasajes más significativos de su carrera.


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