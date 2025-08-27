DIF Ramos Arizpe acerca servicios y atención médica a San Ignacio

Habitantes del ejido San Ignacio recibieron este miércoles una brigada de servicios organizada por el DIF Municipal, con el objetivo de acercar atención médica, apoyos sociales y actividades recreativas a las familias de la zona rural.

La presidenta honoraria del DIF, Teresita Escalante Contreras, señaló que estas brigadas responden a las principales demandas de los ejidos.

“Lo que más nos solicitan es consulta dental, atención médica, donación de ropa, zapatos y medicamentos. También disfrutan mucho de las manualidades y la lotería, así que buscamos traerles salud y un poco de apapacho”, comentó.

Escalante explicó que estas actividades se realizan de manera constante y alcanzan en promedio dos ejidos cada mes, con el propósito de garantizar que ninguna comunidad quede sin acceso a servicios de salud y bienestar.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el programa incluye servicios como nutrición, cortes de cabello, atención al adulto mayor, consultas médicas y salud mental.

“Queremos que las familias de San Ignacio se sientan respaldadas y escuchadas, que sepan que el gobierno municipal está cerca de ellas”, expresó.





Comentarios