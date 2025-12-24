Padre de menor que falleció en accidente aéreo viaja hacia EUA

Eduardo Ramírez de la Cruz, padre del niño de 2 años que perdió la vida por un accidente aéreo el lunes 22 de diciembre, viajó hacia Galveston Texas, para encontrarse con su esposa y proceder con los trámites para la recuperación del cuerpo de su hijo Federico.

La oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de la ciudad de Campeche mediante la orden de la gobernadora de campeche, Layda Sansores San Román, se encargó de los trámites correspondientes para el traslado del padre de familia hacia territorio norteamericano, incluido la entrega de una visa humanitaria para poder ingresar sin ningún problema a los Estados Unidos.

El trayecto de Eduardo Ramírez inició con un vuelo inicial desde la ciudad de Mérida, Yucatán hacia la Ciudad de México, posteriormente desde la capital continuó con su viaje para dirigirse hacia el condado de Galveston, Texas.

Mediante las redes sociales y diversos medios de comunicación, Ramírez declaró que estaba consternado prácticamente sin ningún tipo de comunicación con su familia que se encontraba en territorio americano, de la misma forma estaba pidiendo apoyo para que su esposa reciba atención médica y puedan regresar juntos con su hijo, ya que según reportes la madre de familia identificada como Julia Aracelis Cruz Vera, que sobrevivió al accidente se encuentra de manera grave en un hospital de Texas.

El pequeño joven Federico Efraín Ramírez Cruz, quien falleció el lunes, estaba siendo transportado para recibir atención médica después de obtener graves quemaduras en un accidente dentro de su domicilio en el municipio de Escárega en la ciudad de Campeche.

Dentro de la aeronave se encontraba personal médico y personal de la Marina de México, ya que la aeronave era propiedad de la Marina y era utilizada por la Fundación Michou y Mau, para los menores que sufrían de quemaduras graves para posteriormente ser trasladados hacia el centro médico 'Shriners Hospital for Children' en Galveston, Texas.

Hasta el momento no se ha reportado de manera oficial la llegada de Eduardo Ramírez al lugar del accidente, sin embargo, el padre de familia ya realizo los vuelos preliminares para encontrarse con su esposa y recoger el cuerpo del menor hacia Campeche.

Revelan el estado de salud de los sobrevivientes del avión de la Semar

Uno de los sobrevivientes es Julia Aracelis Cruz, madre del pequeño Federico, de 2 años, quien perdió la vida en el accidente.

A pesar de haber sido intervenida quirúrgicamente, los médicos han señalado que su estado sigue siendo crítico y podría complicarse en las próximas horas.

La otra persona que sobrevivió al siniestro es la enfermera Miriam Rosas, quien muestra una recuperación más positiva, informaron las mismas fuentes.

Ella también fue trasladada a un centro médico donde continúa su tratamiento tras el accidente.

Por otra parte, el accidente ha dejado un saldo total de seis personas fallecidas entre los ocho a bordo, incluidos cuatro marinos y civiles, mientras que los dos sobrevivientes reciben cuidados médicos.

Comentarios