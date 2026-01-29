Podcast
Coahuila

Difieren empresarios sobre posible despido de 1,200 en Stellantis

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, afirmó que no existe información oficial que respalde la versión

Líderes empresariales del sureste de Coahuila manifestaron posturas encontradas en torno al panorama laboral de la región, luego de que el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila advirtiera un posible despido de alrededor de 1,200 trabajadores en una planta de Stellantis, versión que fue desconocida por la Coparmex Coahuila Sureste, al señalar que no existe confirmación oficial de esa magnitud.

Hoteleros prevén impacto por posibles despidos

El vicepresidente de la asociación de hoteleros en la región sureste, Héctor Horacio Dávila, sostuvo que en las próximas semanas la armadora podría realizar liquidaciones de 1,200 trabajadores, lo que —desde su análisis— ya se refleja en la baja ocupación hotelera por la ausencia de nuevos proyectos industriales que tradicionalmente generan turismo de negocios en Saltillo y Ramos Arizpe.

De acuerdo con su lectura del entorno económico, la región depende en gran medida de la actividad ejecutiva e industrial, por lo que la falta de proyectos productivos impacta directamente en hoteles, restaurantes y comercio.

Efecto en cadena hacia proveedores y servicios

Consideró que los ajustes recientes en empresas tractoras como General Motors (1,900 trabajadores liquidados) han generado un efecto en cadena que alcanza a proveedores, servicios y pequeñas empresas, por lo que sumados a los que señaló hará Stellantis, provocarán una cadena de desempleo en la región sureste de alrededor de 9 mil fuentes de trabajo en las próximas semanas.

Coparmex descarta cifra sin confirmación oficial

Sin embargo, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, afirmó que no existe información oficial que respalde la versión de un despido de 1,200 trabajadores en Stellantis, y precisó que ni la empresa ni la Secretaría del Trabajo del Estado han comunicado un ajuste laboral de esa magnitud.

El dirigente empresarial reconoció que el turismo de negocios atraviesa una etapa de menor dinamismo, pero subrayó que la baja ocupación hotelera no puede tomarse como un indicador directo de despidos industriales, especialmente cuando no hay anuncios formales por parte de las compañías.

Llaman a evitar difusión de cifras no confirmadas

López Villarreal advirtió que la difusión de cifras no confirmadas puede generar incertidumbre entre trabajadores y empresarios, en un contexto que calificó como retador para el primer semestre del año, pero sin señales oficiales de una crisis laboral en la industria automotriz del sureste de Coahuila.

La discrepancia entre ambos sectores refleja la incertidumbre laboral en la región, donde el sector empresarial considera que cualquier ajuste relevante en el empleo deberá ser comunicado directamente por las empresas involucradas para evitar especulación y efectos en la percepción económica.


