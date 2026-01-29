Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
samuel_garcia_gira_trabajo_5d65fa362f
Nuevo León

Arranca Samuel García gira de trabajo por Nueva York

El mandatario estatal se reunirá con representantes de distintas empresas, con motivo de la organización de eventos previo al Mundial 2026

  • 29
  • Enero
    2026

El gobernador Samuel García inició este jueves, una gira de trabajo por Nueva York con el objetivo de fortalecer a Nuevo León como "punta de lanza" en México.

Estas son algunas reuniones que sostendrá García Sepúlveda

Como parte de su agenda, el mandatario estatal se reunirá con representantes de la compañía "On Location" con motivo de la organización de eventos previo al Mundial 2026.

A través de redes sociales, el mandatario estatal mencionó que anunciará buenas noticias para asistir al juego 1000 de la FIFA con sede en Monterrey.

Como segunda reunión, se encontrará con el embajador y representante de los Estados Unidos ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Dan Negrea.

Posteriormente se reunirá con directivos de RapidSOS, empresa de seguridad que conecta los celulares y las cámaras de seguridad instaladas en los establecimientos por C5, con el fin de inhibir los hechos delictivos y prevenir cualquier situación de riesgo.

Durante este día el Gobernador también sostendrá una reunión con Marcos Bucio, cónsul General de México en Nueva York y Presidenta del Consejo de Council of the Americas.

Se prevé que también se reuna con directivos de Reflex Robotics, Globant y el presidente del Northeast Chapter de US- Mexico Chamber of Commerce.

Dichos encuentros tienen como objetivo de promover oportunidades de colaboración e inversión y destacar a Nuevo León como un destino estratégico para las inversiones, turismo y economía.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

diputados_mc_ataque_chapitos_e21fe40510
Vinculan a ‘Los Chapitos’ con ataque a diputados de MC
TOMA_PROTESTA_GOBERNADOR_A_200_POLIC_AS_DE_FUERZA_CIVIL_Y_PRESENTA_NUEVA_DIVISI_N_DE_CAMINOS_05_36e2a9870f
NL refuerza seguridad y coordinación rumbo al Mundial 2026
Whats_App_Image_2026_01_30_at_10_18_00_AM_13b4aa71f7
Operativo Muralla suma 635 detenidos y aseguramiento de armas
publicidad

Últimas Noticias

diputados_mc_ataque_chapitos_e21fe40510
Vinculan a ‘Los Chapitos’ con ataque a diputados de MC
secuestro_mineros_harfuch_cffcd2a0bb
Gobierno despliega fuerzas por mineros secuestrados en Sinaloa
cuba_sheinbaum_trump_f463c43ada
Sheinbaum descartó hablar de Cuba con Trump en llamada
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
uriel_antuna_pumas_8aa44387aa
Uriel Antuna deja Tigres y llega a Pumas en compra definitiva
publicidad
×