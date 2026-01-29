Arranca Samuel García gira de trabajo por Nueva York

El gobernador Samuel García inició este jueves, una gira de trabajo por Nueva York con el objetivo de fortalecer a Nuevo León como "punta de lanza" en México.

Estas son algunas reuniones que sostendrá García Sepúlveda

Como parte de su agenda, el mandatario estatal se reunirá con representantes de la compañía "On Location" con motivo de la organización de eventos previo al Mundial 2026.

A través de redes sociales, el mandatario estatal mencionó que anunciará buenas noticias para asistir al juego 1000 de la FIFA con sede en Monterrey.

ATENTOS A LAS REDES 👊👊👊

Estoy por subir video con buenas noticias para ir al juego número 1000 de la FIFA sede Monterrey

ATENTOS FACEBOOK E INSTAGRAM pic.twitter.com/RWKnEo8iGE — Samuel García (@samuel_garcias) January 29, 2026

Como segunda reunión, se encontrará con el embajador y representante de los Estados Unidos ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Dan Negrea.

Posteriormente se reunirá con directivos de RapidSOS, empresa de seguridad que conecta los celulares y las cámaras de seguridad instaladas en los establecimientos por C5, con el fin de inhibir los hechos delictivos y prevenir cualquier situación de riesgo.

Durante este día el Gobernador también sostendrá una reunión con Marcos Bucio, cónsul General de México en Nueva York y Presidenta del Consejo de Council of the Americas.

Se prevé que también se reuna con directivos de Reflex Robotics, Globant y el presidente del Northeast Chapter de US- Mexico Chamber of Commerce.

Dichos encuentros tienen como objetivo de promover oportunidades de colaboración e inversión y destacar a Nuevo León como un destino estratégico para las inversiones, turismo y economía.

