Coahuila

Tren Saltillo–Nuevo Laredo generará hasta 15,000 empleos

La obra ferroviaria a cargo de Grupo Carso empleará hasta 15 mil trabajadores en cinco frentes, impulsando la reactivación laboral en la región

La construcción del tren Saltillo–Nuevo Laredo, a cargo de Grupo Carso, generará una de las mayores contrataciones laborales de los últimos años en la región, con hasta 15 mil trabajadores de manera simultánea distribuidos en cinco módulos de obra que irán desde Derramadero, en Saltillo, hasta Santa Catarina, Nuevo León, informó el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino.

De acuerdo con el edil, el proyecto ferroviario contempla módulos de trabajo en Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe, un parque industrial del área metropolitana y Santa Catarina, donde cada frente de obra requerirá alrededor de 3 mil trabajadores, entre ingenieros, soldadores, técnicos especializados y mano de obra general.

El alcalde explicó que, ante los ajustes y recortes que se han presentado en algunas industrias de la región, este proyecto representa una alternativa laboral inmediata para cientos de familias, al señalar que tan solo en Ramos Arizpe existen actualmente más de 2 mil vacantes activas, además de las que se abrirán con las contrataciones del Grupo Carso.

Gutiérrez Merino detalló que el municipio ha sostenido reuniones directas con representantes de la empresa para facilitar la contratación de personal local, con el objetivo de que trabajadores de Ramos Arizpe y la región sureste sean los principales beneficiados del proyecto.

Asimismo, adelantó que en los próximos días se instalará un módulo de reclutamiento en la Presidencia Municipal, donde personal de Grupo Carso y del municipio atenderán a personas interesadas en incorporarse a la obra ferroviaria, conforme avance cada etapa de construcción.

El alcalde reconoció que los paros parciales y recortes en empresas tractoras suelen generar ajustes en la cadena de proveeduría; sin embargo, sostuvo que el arranque del tren y la llegada de nuevas inversiones, incluidas empresas de capital extranjero recientemente anunciadas, permitirán amortiguar el impacto económico y reactivar el empleo en la región.

Finalmente, señaló que el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, mantiene gestiones para que una parte importante de los proveedores, contratistas y servicios involucrados en la obra ferroviaria sean empresas locales, lo que ampliará el beneficio económico más allá de la generación directa de empleo. 


