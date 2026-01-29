Denuncian presunta corrupción en Fiscalía de Coahuila

El vocero del Foro de Abogados de Monclova, Miguel Ángel Reyna Adam, denunció públicamente presuntos actos de corrupción dentro de la Fiscalía General del Estado, relacionados con cobros indebidos para retirar aseguramientos de inmuebles.

El señalamiento principal recae sobre Thelma Juárez Martínez, coordinadora de agentes del Ministerio Público, quien presuntamente en un caso cobró 30 mil pesos para permitir el reingreso a una vivienda asegurada, y posteriormente podido otra cantidad igual luego de un segundo cateo al inmueble.

Reyna Adam afirmó que la queja fue presentada por clientes suyos, vecinos de su oficina, quienes enfrentaron cateos simultáneos en dos domicilios familiares durante un operativo ministerial.

De acuerdo con su relato, el cateo inicial se realizó bajo el argumento de presunta venta de droga y posesión de armas, aunque en el domicilio habitaban una pareja y sus hijos menores.

El abogado explicó que, al encontrarse él presente durante el operativo, posteriormente también se ordenó catear una vivienda contigua, propiedad del padre del joven involucrado.

Ambos domicilios fueron asegurados por la Fiscalía, colocándose sellos oficiales que impedían el acceso de los habitantes a sus propias casas durante varios días.

Según el vocero del Foro de Abogados, días después del aseguramiento, la funcionaria habría solicitado 30 mil pesos a cambio de retirar los sellos y permitir el ingreso.

Reyna Adam sostuvo que el pago se realizó y que, semanas después, tras un nuevo cateo, la misma funcionaria volvió a exigir otra cantidad similar.

Estos hechos, afirmó, fueron expuestos directamente durante una audiencia ciudadana encabezada por el delegado regional de la Fiscalía, en presencia de varios funcionarios.

Durante dicha audiencia, uno de los afectados habría señalado textualmente que ya había entregado 30 mil pesos previamente para poder recuperar su vivienda.

El abogado cuestionó que, ante una acusación directa de cohecho realizada en un acto oficial, no se haya ordenado de inmediato la suspensión de la funcionaria señalada.

Consideró que la omisión responde a una falta de conocimiento técnico del delegado en materia penal, pese a reconocer su trato amable hacia la ciudadanía.

Reyna Adam agregó que Juárez Martínez también estaría involucrada en el cobro de multas a detenidos, lo que, dijo, incrementa el riesgo de abusos.

Señalamientos históricos y llamado a intervención estatal

El vocero también recordó un caso ocurrido hace más de una década, donde una agente del Ministerio Público habría solicitado 500 mil pesos en un proceso por homicidio.

Narró que dicha acusación se realizó públicamente durante un juicio oral, ante testigos y con registro audiovisual, sin que derivara en sanciones visibles.

Afirmó que estas prácticas afectan directamente a personas detenidas, algunas de las cuales, aseguró, enfrentan procesos fabricados o sentencias excesivas.

Reyna Adam criticó el uso de testimonios emotivos para influir en jueces y señaló que existen condenas desproporcionadas derivadas de estas actuaciones.

Finalmente, hizo un llamado directo al fiscal general del Estado y al gobernador de Coahuila para frenar estos presuntos abusos dentro de la Fiscalía.

Reconoció los avances en materia de seguridad en la entidad, pero advirtió que de poco sirven si persisten prácticas de corrupción en policías y ministerios públicos.

