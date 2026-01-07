Podcast
Saldo blanco por pirotecnia en fiestas decembrinas en NL

Protección Civil de Nuevo León reportó que durante Navidad y Año Nuevo no se registraron accidentes ni incendios por pirotecnia, pese a algunos avisos de uso

  • 07
  • Enero
    2026

En las pasadas fiestas decembrinas no se reportaron incidentes por pirotecnia como en años anteriores.

En rueda de prensa, el director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos indicó que tanto el 24, 25 y 31 de diciembre, como el 1 de enero se recibieron reportes de uso de pirotecnia, sin embargo, no hubo ninguno que escalara a un accidente o incendio debido a la pirotecnia.

“En el ámbito de accidentes por pirotecnia, fueron pocos los reportes, la gente tomó conciencia el día 24 y 25, el día 31 y el día primero estuvieron recibiendo algunos reportes en el cual obviamente se trabajó con las autoridades municipales en el ámbito de la división ambiental que tiene protección civil.

“Nosotros vemos incidentes o vemos incendios en ese ámbito no tuvimos decomisos o no hacemos decomisos porque no somos la autoridad competente para decomisar”, dijo Erik Cavazos.

Resaltó que lo primordial en este tipo de casos de pirotecnia no son los decomisos, sino que los ciudadanos sean conscientes  y no compren pirotecnia, para erradicar su venta.

“Aunado a que hagamos decomisos aunado a todo esto lo más importante somos nosotros y lo más importante no comprar pirotecnia lo más importante es no arriesgar a nuestros menores no tuvimos reportes de incidentes. Afortunadamente de personas lesionadas después de lo que ocurrido en pesquería.

“El día 31 el día primero no tuvimos ningún reporte de personas lesionadas por pirotecnia no tuvimos tampoco reportes de que alguna pirotecnia haya ocasionado algún incendio”, agregó Cavazos.


