Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
transporte_coahuila_en_2026_320e89aaa7
Coahuila

Aún se puede utilizar 'Aquí Vamos Gratis' sin credencial

El edil explicó que esta medida busca facilitar el acceso al servicio mientras se completa la implementación del nuevo esquema de transporte

  • 07
  • Enero
    2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, confirmó que la ciudadanía aún puede utilizar el sistema de transporte “Aquí Vamos Gratis” sin necesidad de contar con la credencial, la cual deberá activarse hasta que inicie la primera etapa de operación de las rutas alimentadoras.

El edil explicó que esta medida busca facilitar el acceso al servicio mientras se completa la implementación del nuevo esquema de transporte, permitiendo que los usuarios continúen trasladándose de manera gratuita por la ciudad sin contratiempos.

Asimismo, Díaz González agradeció la confianza de los saltillenses en este proyecto y destacó que, con la entrada en funcionamiento de 32 rutas alimentadoras, se brindarán mayores beneficios, ya que será más sencillo conectarse desde distintos puntos de Saltillo mediante las unidades de “Aquí Vamos Gratis” y las nuevas rutas complementarias.

funcionarios-de-coahuila-2026 .jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Aumento_salario_minimo_alza_precio_tortilla_fa9992617d
Aumento salario mínimo viene con alza en precio de la tortilla
EH_UNA_FOTO_2026_01_08_T135807_254_63a68556c4
Vigilarán que aumento de TUA se destine a mejoras en aeropuerto
rusia_eua_buque_venezuela_ff854f97a9
Acusa Rusia a Estados Unidos de interceptar ilegalmente petrolero
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_08_at_8_12_55_PM_1_a75c7d35df
Llama a MC darse una segunda oportunidad en Paquete Fiscal 2026
escena_guillermo_del_toro_3e5b1db957
Guillermo del Toro es nominado al DGA por 'Frankenstein'
nl_ine_2125ad26bf
INE de NL da de baja 147,000 credenciales 2025
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
nl_tandas_millonarias_ingrid_2111851cb4
Círculo cercano a 'Ingrid' bajo la lupa por fraude de tandas
publicidad
×