Aún se puede utilizar 'Aquí Vamos Gratis' sin credencial

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, confirmó que la ciudadanía aún puede utilizar el sistema de transporte “Aquí Vamos Gratis” sin necesidad de contar con la credencial, la cual deberá activarse hasta que inicie la primera etapa de operación de las rutas alimentadoras.

El edil explicó que esta medida busca facilitar el acceso al servicio mientras se completa la implementación del nuevo esquema de transporte, permitiendo que los usuarios continúen trasladándose de manera gratuita por la ciudad sin contratiempos.

Asimismo, Díaz González agradeció la confianza de los saltillenses en este proyecto y destacó que, con la entrada en funcionamiento de 32 rutas alimentadoras, se brindarán mayores beneficios, ya que será más sencillo conectarse desde distintos puntos de Saltillo mediante las unidades de “Aquí Vamos Gratis” y las nuevas rutas complementarias.





Comentarios