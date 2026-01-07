Podcast
El IEC aprueba proceso operativo del PREP para elecciones locales

Este documento establece las fases que regirán la operación del PREP, desde la toma fotográfica del Acta PREP en las casillas hasta la captura

  • 07
  • Enero
    2026

El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó este 7 de enero, durante una sesión extraordinaria, el Proceso Técnico Operativo para la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026, en el que se renovará el Congreso del Estado. Este documento establece las fases que regirán la operación del PREP, desde la toma fotográfica del Acta PREP en las casillas hasta la captura, digitalización, verificación y publicación de los resultados.

El PREP es un mecanismo legal destinado a ofrecer resultados preliminares de las elecciones, con carácter informativo y no definitivo. Los datos se obtienen de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, las cuales son acopiadas y digitalizadas en centros autorizados para su transmisión. Su implementación busca garantizar que los resultados se presenten de manera rápida, confiable y transparente.

El Instituto Electoral destacó que este proceso permitirá asegurar la credibilidad e integridad de la información durante todas sus fases, beneficiando tanto al Consejo General como a los partidos políticos, coaliciones, candidaturas, medios de comunicación y ciudadanía en general. Con ello, se refuerza la confianza en los mecanismos de transparencia electoral y en la comunicación oportuna de los resultados preliminares del proceso electoral local.

