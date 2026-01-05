Podcast
Coahuila

Elaboran 5,000 roscas de Reyes en Saltillo ante la alta demanda

Panaderías de Saltillo elaboran miles de roscas para Día de Reyes, una tradición que une a familias y combina historia, simbolismo y nuevos sabores

  • 05
  • Enero
    2026

A unas horas de la celebración del Día de Reyes, la tradición de partir la rosca sigue más viva que nunca en Saltillo. En una panadería local de la capital coahuilense, la alta demanda ha llevado a la elaboración de 5 mil roscas de Reyes, entre tradicionales y rellenas, además de mil piezas pequeñas, convirtiendo la jornada en un día prácticamente exclusivo para la producción de este emblemático pan que reúne a familias, amigos y compañeros de trabajo.

La rosca de Reyes tiene su origen en Europa y fue traída a México durante la época colonial. Su forma circular simboliza el amor infinito de Dios, mientras que el Niño Dios oculto en su interior representa al niño Jesús escondido para que los Reyes Magos pudieran encontrarlo de acuerdo con la tradición bíblica. Quien descubre la figura se compromete a ofrecer tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria, fortaleciendo así los lazos de convivencia.

La decoración de la rosca, elaborada con frutas cristalizadas y azúcar, simboliza las joyas y regalos que los Reyes de Oriente llevaron al niño Jesús, como el oro, el incienso y la mirra. En Saltillo, esta tradición permanece profundamente arraigada, combinando el respeto a sus orígenes con innovaciones en sabores y rellenos que han ganado popularidad entre los consumidores sin perder su significado cultural.


