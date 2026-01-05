Compran roscas de Reyes al mayoreo para hacer negocio

Con la llegada del Día d ellos Reyes Magos, los regiomontanos ya se están preparando para poder comer la tradicional rosca en familia o con amigos.

Sin embargo, en estas fechas comerse la rosca de reyes no es lo único que hacen los regios, sino que también ven este rico postre como una vía de emprendimiento fugaz.

Pues es bien sabido que en diferentes cadenas de supermercado al mayoreo, se venden las roscas de muy buen tamaño y a precio considerable y quienes son socios de este tipo de tiendas, aprovechan para invertir y revenderlas a un precio más caro.

Particularmente son las roscas de reyes de la tienda Costco las que más se utilizan para revender, la cual en tienda se encuentra en un precio de $559 pesos y a través de redes sociales se han visto estas roscas en reventa de hasta $600 pesos.

En un recorrido que se realizó en diferentes sucursales de este supermercado se observó que los clientes sí compraron una cifra personal de rosca llevando entro dos y tres.

Pero también hubo casos de personas que llevaban más de 20 roscas de reyes, las cuales posiblemente eran para una reventa.

