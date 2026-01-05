Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
7f2241fe_1581_45a6_8072_94d1bc2ce5c7_ea44687a4e
Nuevo León

Compran roscas de Reyes al mayoreo para hacer negocio

Compradores adquieren roscas al mayoreo, especialmente de Costco, para revenderlas a mayor precio en redes sociales, en Monterrey

  • 05
  • Enero
    2026

Con la llegada del Día d ellos Reyes Magos, los regiomontanos ya se están preparando para poder comer la tradicional rosca en familia o con amigos. 

Sin embargo, en estas fechas comerse la rosca de reyes no es lo único que hacen los regios, sino que también ven este rico postre como una vía de emprendimiento fugaz. 

Pues es bien sabido que en diferentes cadenas de supermercado al mayoreo, se venden las roscas de muy buen tamaño y a precio considerable y quienes son socios de este tipo de tiendas, aprovechan para invertir y revenderlas a un precio más caro. 

fe1c206a-b1b1-4374-a5d2-10dc12d96253.jfif

Particularmente son las roscas de reyes de la tienda Costco las que más se utilizan para revender, la cual en tienda se encuentra en un precio de $559 pesos y a través de redes sociales  se han visto estas roscas en reventa de hasta $600 pesos. 

En un recorrido que se realizó en diferentes sucursales de este supermercado se observó que los clientes sí compraron una cifra personal de rosca llevando entro dos y tres. 

Pero también hubo casos de personas que llevaban más de 20 roscas de reyes, las cuales posiblemente eran para una reventa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_05_at_5_09_43_PM_b7ab41615e
Elaboran 5,000 roscas de Reyes en Saltillo ante la alta demanda
b8391abd_e576_445f_bd26_70541f925ef2_b99478ead6
Día de Reyes: origen y significado de la tradición del 6 de enero
ataque_balacera_apodaca_e221e8cd73
Dos personas lesionadas tras ataque en supermercado de Apodaca
publicidad

Últimas Noticias

empleados_ahmsa_prorroga_056c96118b
Rechazan trabajadores de AHMSA la prórroga de la subasta
finanzas_app_11782b7d76
Organiza tus finanzas personales con apps de administración
EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T123232_693_24e4665479
Confirman secuela de The Housemaid tras su éxito en taquilla
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T094759_685_db4ebc0b9e
Hallan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×