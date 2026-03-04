Podcast
Coahuila

Firma UA de C contrato colectivo con sindicato

La Universidad Autónoma de Coahuila y el Sindicaro de Trabajadores de la UA de C (STUAC) firmaron el Contrato Colectivo de Trabajo 2026-2028

La Universidad Autónoma de Coahuila y el Sindicaro de Trabajadores de la UA de C (STUAC) firmaron el Contrato Colectivo de Trabajo 2026-2028, gracias a los acuerdos entre la Universidad y su base trabajadora.

La firma del Contrato Colectivo estuvo encabezada por el rector Octavio Pimentel Martínez, el oficial mayor, Josué Elí Garza Carrales y la secretaria general del STUAC, Nora Mireya Ramírez Sánchez.

Dentro de los acuerdos se estableció un incremento salarial del 4 por ciento y nivelaciones salariales según lo dispuesto por el incremento federal, pago que se hará retroactivo al 1 de febrero en la segunda catorcena de abril. Pimentel Martínez dijo que se llegó a acuerdos importantes en beneficio de la UAdeC y de los trabajadores universitarios, por lo que felicitó al equipo de la rectoría que llevó a cabo esta negociación, ratificada en los juzgados laborales.

También reconoció el trabajo y la disposición del sindicato por contribuir a una negociación desarrollada en armonía, con transparencia y responsabilidad para retribuir a los trabajadores universitarios su compromiso con la institución.

La secretaria general del STUAC, Nora Mireya Ramírez Sánchez, reconoció el trabajo que se realizó en conjunto, con el que hubo acuerdos que llegaron a buen puerto, a través conversación civilizada en bien de los trabajadores universitarios.

En la audiencia de conciliación se contó con la presencia del secretario general, Víctor Manuel Sánchez Valdés, el tesorero, Evaristo Alférez, integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UAdeC y del juez laboral del Distrito
Judicial de Saltillo, Rogelio Padilla Muñoz.


