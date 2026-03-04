Podcast
Aparatoso choque de tráileres provoca incendio en Arteaga

Brigadas de auxilio y autoridades de seguridad se trasladaron al sitio para sofocar las llamas y coordinar las labores de resguardo

  • 04
  • Marzo
    2026

Un aparatoso percance entre unidades de carga pesada generó movilización de cuerpos de emergencia este miércoles en el sector conocido como Los Chorros, sobre la Carretera Federal 57, en el municipio de Arteaga, Coahuila. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 225, donde dos tractocamiones impactaron y posteriormente fueron consumidos por el fuego, lo que derivó en la suspensión temporal del tránsito vehicular.

Tras el reporte, brigadas de auxilio y autoridades de seguridad se trasladaron al sitio para sofocar las llamas y coordinar las labores de resguardo, a fin de evitar mayores riesgos para quienes circulaban por la zona. Aunque las pérdidas materiales fueron significativas debido a la intensidad del incendio, los informes preliminares señalan que no hubo personas lesionadas.

El área de Los Chorros es identificada por transportistas como un punto crítico debido a sus pendientes prolongadas y curvas pronunciadas, factores que incrementan la probabilidad de accidentes, sobre todo cuando se trata de vehículos de carga. Este nuevo hecho reaviva la preocupación sobre la urgencia de fortalecer las acciones preventivas y mejorar las condiciones de seguridad en uno de los tramos más complejos de la región.


