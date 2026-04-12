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Coahuila

Embargan banco tras demanda de indeminización y salarios caídos

El afectado demostró haber trabajado más de 14 años en la institución y alegó que su despido en el año 2023 fue injustificado

  • 12
  • Abril
    2026

Este fin de semana se llevó a cabo una orden de embargo por laudo laboral en una sucursal de Banamex, situada en un centro comercial de la colonia Lourdes. Un juez ordenó la intervención de policías estatales y abogados representantes del trabajador afectado, quien reclama la indemnización y salarios caídos tras ser despedido de manera injustificada.

Los abogados Graciela Nava y Jesús Fernando Santana Jaramillo, que representan al empleado, intentaron acceder a las bóvedas del banco para asegurar valores. Sin embargo, la institución se negó a permitir el ingreso, argumentando que el embargo se basaba en bienes muebles, no en efectivo u otros activos.

Trasladan mobiliario hacia bodegas de autoridades como parte del embargo

Se procedió entonces a embargar mobiliario, incluyendo sillas, sillones de la sala de espera, escritorios y tres computadoras portátiles.

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El material embargado fue cargado en una camioneta y trasladado a las bodegas de un juez federal, donde permanecerá como garantía. Este proceso se origina a raíz de una denuncia presentada por el empleado, quien demostró haber trabajado más de 14 años en la institución y alegó que su despido en 2023 fue injustificado.

La sentencia ha sido dictada a favor del trabajador, quien aún espera el pago de aproximadamente tres millones de pesos, monto que la institución se niega a abonar hasta el momento


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