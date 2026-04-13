Descarta disculparse con León XIV porque dijo cosas que están mal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que no se disculpará con el papa León XIV por los comentarios que realizó en su contra.

En dichas declaraciones, Trump acusa al pontífice de ser "débil con el crimen" porque dijo "cosas que están mal" en referencia a sus críticas por el conflicto en Medio Oriente.

Al frente de una conferencia de prensa, el mandatario republicano afirmó que no estaría contento con el resultado final.

"Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)."

Lejos de calmar sus ataques al papa, que comenzaron este domingo con una larga publicación en su red social, en la que insistió en que "él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas".

Arremetió el domingo contra el pontífice, quien ha sido muy crítico con la guerra de Irán y ha lanzado varios llamamientos a la paz, acusándolo de "débil contra el crimen y terrible en política exterior".

León XIV respondió este lunes asegurando que no le tiene "miedo a la Administración de Trump".

"Seguiré levantando la voz para construir la paz", dijo a la prensa a bordo del avión papal.

El papa León XIV responde 'sin miedo' a Trump

Las declaraciones fueron hechas a bordo del avión papal durante su vuelo hacia Argelia, donde este lunes inició su tercer viaje internacional. Pese a su carácter reservado, el pontífice sorprendió al responder a los periodistas que lo abordaron mientras saludaba uno a uno a los cerca de 70 periodistas presentes.

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