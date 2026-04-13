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Coahuila

Fallece el 'profe Frank', referente educativo de Ramos Arizpe

El sector educativo de Ramos Arizpe está de luto tras el fallecimiento del docente Francisco Javier González, conocido como 'profe Frank'

  • 13
  • Abril
    2026

El sector educativo de Ramos Arizpe está de luto tras el fallecimiento del docente Francisco Javier González, conocido como “profe Frank”, quien dedicó más de 55 años a la enseñanza y formación de generaciones en la región sureste de Coahuila.

El profesor, quien se desempeñaba como supervisor de la zona escolar 112, murió durante el periodo vacacional de Semana Santa, dejando un amplio legado en comunidades educativas de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe.

De acuerdo con docentes de la zona, González estuvo al frente de esta supervisión durante más de una década, coordinando escuelas del poniente de la ciudad y sectores como Valle Poniente, Los Pinos y la colonia Esmeralda.

Carlos Chávez Coronel, asesor de la zona 112, lo describió como un maestro cercano a la comunidad, comprometido con estudiantes, docentes y padres de familia, además de un gestor activo en la mejora de las condiciones escolares.

“Era una persona que apoyaba mucho a alumnos, maestros y padres de familia, siempre solidario ante cualquier problemática”, señaló.

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Por su parte, su esposa, Olga Leticia Rodríguez Mercado, destacó su vocación por la educación y su compromiso permanente con el trabajo, al señalar que incluso en sus últimos días continuaba al pendiente de las escuelas.

“Su vida era el trabajo, decía que no quería jubilarse porque todavía tenía mucho que aportar a la educación”, expresó.

Recordó que durante su trayectoria también desempeñó funciones sindicales, apoyando a docentes en procesos laborales y de crecimiento profesional, además de mantener una estrecha relación con autoridades para gestionar mejoras en infraestructura educativa.

Familiares y colegas coinciden en que fue un hombre entregado tanto a su labor como a su familia, caracterizado por su disposición para ayudar a otros.

El fallecimiento del “profe Frank” ha generado múltiples muestras de reconocimiento en la comunidad educativa, donde es recordado como un referente de compromiso, vocación y servicio.


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