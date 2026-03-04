En Saltillo hay condiciones para la marcha del 8 de marzo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer que existen condiciones favorables para las diferentes manifestaciones que se realizarán este fin de semana con motivo del 8 de marzo. Señaló que en la capital de Coahuila se garantiza el respeto a la libre expresión y a la participación de los colectivos y mujeres que decidan salir a las calles en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El edil destacó que las mujeres cuentan con el respaldo tanto del gobierno municipal como del estatal, reiterando que tienen plena libertad para manifestarse ante cualquier situación o demanda social. Subrayó que su administración mantiene apertura y disposición para escuchar las exigencias ciudadanas, especialmente aquellas relacionadas con la igualdad y la seguridad.

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó previamente que se implementará un operativo especial para acompañar las movilizaciones. Precisó que el objetivo será salvaguardar la integridad de las participantes, sin intervenir ni afectar el desarrollo de sus actividades durante la jornada de protesta.

