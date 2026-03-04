Podcast
Reporte Ciudadano
Coahuila

Javier Díaz pide considerar impacto social de tren de pasajeros

El alcalde enfatizó que cualquier decisión debe tomarse con respeto a la sociedad, priorizando soluciones que eviten impactos negativos en la población

  • 04
  • Marzo
    2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, hizo un llamado a las autoridades federales para que consideren el impacto social del proyecto del tren de pasajeros que pasará por la ciudad.

Díaz González señaló que es fundamental que la planificación de esta obra contemple las necesidades y derechos de los ciudadanos que podrían verse afectados.

El pronunciamiento surge tras las declaraciones del gobernador del estado, Manolo Jiménez, sobre los avances y planes relacionados con el paso del tren por Coahuila, en particular por Saltillo.

El alcalde enfatizó que cualquier decisión debe tomarse con respeto a la sociedad, priorizando soluciones que eviten impactos negativos en la población.

Díaz González subrayó que las autoridades federales tienen la responsabilidad de atender a quienes podrían resultar afectados por la obra, buscando alternativas que beneficien al desarrollo del proyecto sin perjudicar a la ciudadanía.

“Jamás se debe afectar a la sociedad en aras del progreso; el respeto social debe ser una prioridad”, concluyó.


