Coahuila

Anuncian obra clave para movilidad en Fundadores

Señaló que se espera la mancha urbana se siga extendiendo a dicho sector, esto menciono señalado por algunos desarrolladores

  • 25
  • Febrero
    2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, anunció la construcción de un paso a desnivel en el cruce de los bulevares Fundadores y Misión Santa Lucía, una obra que beneficiará a aproximadamente 100 mil habitantes de la zona poniente.
 
Durante un evento del programa "Colonias al 100" en la colonia Misión Cerritos, el alcalde destacó la importancia de esta obra, señalando que muchos residentes utilizan un túnel conocido como el de Real de 14, que funciona como callejón pluvial, para incorporarse al bulevar Fundadores. 

"Hemos observado cómo la gente se incorpora al callejón pluvial para salir de terracería y acceder al bulevar Fundadores", comentó.

Javier Diaz subrayó que esta obra ha sido una demanda constante de los habitantes del sector oriente y que tanto el gobierno estatal como el municipal le darán prioridad.

Lo anterior pues señalo que se espera la mancha urbana se siga extendiendo a dicho sector, esto menciono señalado por algunos desarrolladores.


