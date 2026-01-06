Encabeza Miguel Mery aprobación en sistemas de poder judicial

De acuerdo con una encuesta publicada por la empresa de consultoría política GobernArte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, ocupa el primer lugar en conocimiento y aprobación entre quienes encabezan los 32 Poderes Judiciales de todo el país.

La encuesta, dada a conocer este 6 de enero, coloca a Mery en el primer lugar con un 31.5 por ciento de conocimiento y un 41.3 por ciento de aprobación, seguido del presidente del Poder Judicial de Guerrero, Ricardo Salinas, con 31.2 por ciento de conocimiento y 40.9 de aprobación.

El “top 5” lo complementan los titulares de los Poderes Judiciales de Guanajuato, Ciudad de México y Durango.

Según GobernArte, el levantamiento de la encuesta se hizo del 2 al 5 de enero entre personas mayores de edad que dijeron tener su credencial de votar vigente.

La muestra utilizada consistió en 885 encuestas en cada uno de los municipios, seleccionadas de manera representativa para garantizar una aproximación precisa a la población de cada municipio.

La metodología para la selección de muestras, señala la consultora, se basó en técnicas de muestreo aleatorio estratificado, realizadas mediante el uso del software denominado “Odiseo”, considerando factores demográficos y geográficos relevantes para la representatividad.

El margen de error de la encuesta se estima entre 2.5 y 3.7 por ciento, con un nivel de confianza del 95 por ciento.

